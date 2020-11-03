США лишатся президента, и страна рухнет: "Чёрный человек" в прогнозах обещает смерть?

Автор:

Александра Ганга

Трамп – последний президент?

В преддверии новых выборов президента США эксперты, астрологи и политики делают прогнозы о том, кто же станет новым американским лидером – республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден?

Согласно последним опросам, Байден хоть и незначительно, но опережает действующего президента во многих штатах. Однако Трамп уверенно заявляет, что не сомневается в своей победе. И, по всей видимости, у него есть на то основания.

Если вспомнить предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги, эпохе лидерства США придёт конец в 21-м столетии, а последним главой государства якобы станет 44-й президент.

По словам ясновидящей, Америка падёт после того как её возглавит "чёрный человек". Казалось бы, всё очевидно – в 2007 году президентом США был избран афроамериканец Барак Обама, который и стал 44-м в списке лидеров. Учитывая итоги его правления, можно смело сказать, что именно при нём США начали терять мировое лидерство, а у России, наоборот, началась эпоха возрождения.

Однако последним президентом он всё же не стал, получается, Ванга ошиблась? Здесь эксперты, которые трактовали временами запутанные пророчества ясновидящей, разделились во мнении. Некоторые указывают, что Ванга вскользь упомянула преемника Обамы. Его она назвала "временным управляющим", который придёт к власти ненадолго и станет свидетелем и участником краха США. Возможно, это значит, что Трамп будет "у руля" всего один срок.

Другие же специалисты уверены, что на самом деле 44-м президентом является не кто иной как республиканец Дональд Трамп. Слова же Ванги о том, что править Америкой будет "чёрный человек", относились, по их мнению, уж точно не к расе, а скорее к его намерениям и душе.

Предвыборный митинг Дональда Трампа. Фото: /Keiko Hiromi/AFLO/Globallookpress Предвыборный митинг Дональда Трампа. Фото: /Keiko Hiromi/AFLO/Globallookpress

Катаклизмы и госпереворот

В пользу этой версии говорит и не совсем верная нумерация американских лидеров. Все президенты, переизбиравшиеся на второй срок, всегда имели один порядковый номер. Все, кроме Гровера Кливленда. Он единственный президент США, занимавший свой пост два срока с перерывом и получивший двойную нумерацию. Если же смотреть непосредственно по числу людей, занимавших пост американского президента, то Трамп 44-й.

Кроме того, мало найдётся столь же противоречивых личностей, как Трамп, – одни его искренне любят, а другие ненавидят и считают истинным злом. Именно при нынешнем президенте можно чётко проследить упадок США как на мировой политической арене, так и в сфере экономики и даже внутри самой страны. Многочисленные протесты раздирают американское общество, союзники по НАТО неумолимо отдаляются и говорят о расколе. С приходом "чёрного президента" прорицательница сулила изменение привычного устоя для американцев, финансовый кризис и отдаление Европы. Слепая ясновидящая утверждала, что всё это приведёт к распаду США на отдельные государства – на Север и Юг. Так, может, Трамп и есть тот последний президент?

Говорила Ванга и о противостоянии западной и исламской цивилизаций, отмечая, что Вашингтон будет воевать со странами под полумесяцем. В настоящее время американские военные участвуют в конфликтах и в Ираке, и в Сирии и в Афганистане.

Предсказания Ванги сбываются и судя по ситуации в Европе, которая всё больше чувствует на себе результат наплыва исповедующих мусульманство эмигрантов. С другой стороны, сказанное ей всегда было настолько приблизительным, что не раз опровергалось. Так что каждый тут может сделать свои выводы. Тем более что, если мы говорим о провидческом фольклоре, обратиться можно и к словам русского прорицателя Василия Немчина. Он сказал, что беды прибудут из-за океана, когда править будет тёмный человек.

А теперь ещё пара примеров. Если верить расшифровке стенограмм легендарного американского предсказателя Эдгара Кейси, для своей родины светлого будущего он не видел. По его словам, ударит по стране сама природа. Из-за многочисленных катаклизмов Штаты будут сосредоточены на устранении их последствий. В итоге в мировые лидеры будут выбиваться другие державы. Не исключал Кейси, что в 21-м веке в Штатах произойдёт и госпереворот, к власти придет небольшая "кучка влиятельных людей".

Ирландская провидица Кристина Галлахер в 80-х годах XX века говорила о гражданской войне в США по инициативе прибывших туда иностранцев. Она была уверена, что это противостояние разрушит не только Штаты, но и перекинется на весь мир.

Байден или Трамп?

И если скептики не воспринимают всерьёз пророчества живших десятки и сотни лет назад людей, слова которых столь точно отражают современную реальность, то усомниться в прогнозах политологов и учёных уже сложнее.

Многие эксперты констатируют упадок, в котором находятся Штаты. Так, российский сенатор Алексей Пушков недавно констатировал, что вне зависимости от того, кто одержит победу на американских выборах, былой мощи США не вернуть. Он подчеркнул, что за последнее десятилетие произошли большие сдвиги в мировом соотношении сил: Китай уже обошёл США по уровню ВВП в абсолютном исчислении ($24,2 трлн против $20,8). Кроме того, доля КНР выше и в мировой экономике, и в мировой торговле.

При этом известный американский профессор Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов США, сделал прогноз на грядущие выборы. Для определения победителя специалист использует собственную систему "13 ключей", в которой оценивает личные качества кандидатов, связанные с ними скандалы, состояние экономики и волнений в стране.

Фото:Preston Ehrler/Zoomapress/Globallookpress

"Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлёты и падения рейтинга", - объяснил Лихтман.

В этом году он уверен в том, что Трамп "потеряет Белый дом".

Лихтман с 1984 года лишь раз ошибся в своих прогнозах, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а президентом в итоге стал республиканец Джордж Буш-младший. Однако те выборы сопровождались скандалом с пересчётом голосов во Флориде. В 2016 году профессор заявил и о победе Трампа, хотя многие были уверены в том, что президентом станет Хиллари Клинтон. В то же время Лихтман пророчил Трампу недолгое правление, считая, что ему вынесут импичмент.