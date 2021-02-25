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США лишат Россию арктического преимущества с помощью Норвегии

25 февраля 2021, 15:00  •  160 • Политика
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Интересы собственного союзника Вашингтон не волнуют
Усилиями США Норвегия может стать полем битвы России с Западом. К такому мнению склоняется независимый геополитический аналитик Пол Антонопулос.
По решению Осло и Вашингтона, четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer получат постоянную прописку на базе в Норвегии. Представители обеих стран подчеркивают, что это делается в рамках укрепления взаимного сотрудничества и безопасности самой Норвегии. Однако некоторые местные эксперты не согласны. Так, полковник Тормод Хейер заявил, что усиление военного присутствия США в Норвегии будет иметь негативные последствия для скандинавской страны.
С этим утверждением согласен и греческий политолог. По его мнению, понятно, зачем США понадобилась база в Норвегии. Россия строит планы по освоению Арктики, где находятся значительные залежи полезных ископаемых, да и с точки зрения торговли и морских перевозок этот региона очень привлекателен. США не могут позволить России обладать такими козырями:
"Вашингтон использует всех своих арктических союзников, особенно Норвегию и Канаду, (…) чтобы оказать давление на Россию провокационными военными действиями и лишить ее арктического преимущества",
– отмечает Антонопулос в издании InfoBrics. Конечно, такие провокации пагубно скажутся и на Норвегии, но это уже издержки, на которые США не обращают внимания, когда движутся к собственной цели.
Ранее военную активность США у арктических границ РФ оценил российский эксперт.

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