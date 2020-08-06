США копируют не Россию, а нацистов: Forbes "мастерски" оправдал американских военных

США вовсе не копируют идеи России из-за отставания в разработках гиперзвукового оружия, они копируют нацистов! Такое оправдание представил журнал Forbes в своём материале на эту тему.

Речь идёт о статье под названием "Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет". В ней автор всеми силами пытается доказать, что американские военные вовсе не пытаются копировать российские разработки.

Вначале он оправдывает использование модернизированного истребителя F-15 "Игл" в качестве платформы для запуска гиперзвуковых ракет. По словам автора статьи, США вовсе не копируют Россию, которая оснастила "Кинжалами" модернизированные МиГ-31. Просто F-15 оказался лучше по характеристикам американских истребителей пятого поколения.

Затем автор идёт ещё дальше и заявляет, что идею воздушного базирования гиперзвукового оружия США подсмотрели не у России, а у нацистов. Журналист вспоминает немецкую ракету "Фау-1", которую объявляет чуть ли не прародительницей гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

Изначально эта идея, скорее всего, принадлежала нацистам, - говорится в статье Forbes.

То есть, если следовать логике автора, США копируют вовсе не Россию, а нацистскую Германию. Как говорится, просто нет слов.