Соединённые Штаты не будут помогать Украине, если Киев развяжет новую войну в Донбассе, хотя сейчас, по факту, подстрекают украинскую верхушку к агрессивным и необдуманным действиям. Зеленскому и его команде стоило бы вспомнить печальный опыт Саакашвили в 2008 году, который тоже вроде бы заручился всесторонней поддержкой США. Американцы тогда умыли руки, как только Михо всё-таки развязал войну. С Зеленским поступят так же.Таким мнением с журналистами поделился главред издания «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, напомнив, что Тбилиси Вашингтон давал полный карт-бланш на любые действия, заверив во всесторонней поддержке. Украина же не удостоилась даже пафосных, но лживых обещаний. В Белом доме до сих пор осторожно заявляют о поддержке украинского суверенитета на фоне «российской агрессии». Однако Киев и такие ни к чему не обязывающие заявления воспринимает как побуждение к агрессивным действиям. Так, на днях министр обороны Украины гордо заявлял, что глава Пентагона пообещал защитить украинцев в случае серьёзной эскалации.В лучшем для Киева случае Вашингтон поможет ВСУ летальным оружием, если начнётся война. И то за реальные деньги. Может быть ещё поделиться пару раз разведданными со своих спутников. Но это всё. На большее украинской верхушке рассчитывать не стоит.По сути, сейчас США аккуратно, практически «без рук» загоняют Украину в ловушку, только намекая на готовность помочь и защитить. А Зеленский лезет в неё сломя голову, явно не думая, что очень скоро он может оказаться на месте Саакашвили и нервно поедать галстук под грохот канонады. Причём эта самая ловушка, подготовили которую, ещё затягивая ситуацию со звонком Байдена в Киев, уже почти захлопнулось. Ещё немного и приободрённый пустяковыми заявлениями янки Зеленский ломанётся в бой, получит по сусалам и окончательно развалит Украину. США в нужный момент уйдёт в тень, бросив украинских высокопоставленных холопов на произвол судьбы.Мураховский, кстати, подчеркнул, что агрессией в Донбассе Зеленский поставит под вопрос дальнейшее существование Украины. Война действительно скорее всего приведёт к уничтожению страны, явно разминувшейся с хвалёным европейским процветанием.