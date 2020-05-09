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США кинули почти все союзники по НАТО: На масштабные учения в Арктике пришла лишь Британия

09 мая 2020, 17:10  •  63 • Политика
В США истерика. Союзники по НАТО не пришли на учения в Арктике. Американцев кинули все, кроме Британии. Не пришла даже Канада, у которой самая протяжённая граница в Арктике из числа стран - членов НАТО, негодует отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис.
В американских военных учениях в Баренцевом море отказались участвовать все союзники США по НАТО, кроме Великобритании. Об этом с яростью и негодованием поведал отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис в своей статье для агентства Bloomberg.
Речь идёт о недавних учениях НАТО, в которых приняли участие три американских корабля, одно британское судно, а также подлодка и вертолёт. Манёвры отметились дерзким заходом военных кораблей в вотчину российского Северного флота - акваторию Баренцева моря.
По словам американского отставного адмирала, США планировали организовать в Арктике и в частности в Баренцевом море масштабные военно-морские учения с участием большого числа кораблей. Однако из всех союзников по НАТО откликнулась лишь Британия. Но и она отправила всего лишь один свой корабль.
Норвежцы, которые обычно с желанием сотрудничают вблизи своего побережья, на сей раз пропали без вести... Было бы разумно рассчитывать на то, что к США и Британии присоединятся немцы, итальянцы и французы, у которых есть надводные корабли, способные успешно действовать в северных водах. Весьма примечательно и то, что в составе группы отсутствует Канада, у которой самая протяжённая граница в Арктике из числа стран - членов НАТО, - негодует американский офицер.
Таким образом, иначе как провалом попытку американцев "показать силу" России назвать нельзя. Видимо, именно поэтому истерика США выплеснулась на страницы целого международного издания.

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