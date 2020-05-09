|
США кинули почти все союзники по НАТО: На масштабные учения в Арктике пришла лишь Британия
09 мая 2020, 17:10 • 63 • Политика
В США истерика. Союзники по НАТО не пришли на учения в Арктике. Американцев кинули все, кроме Британии. Не пришла даже Канада, у которой самая протяжённая граница в Арктике из числа стран - членов НАТО, негодует отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис.
В американских военных учениях в Баренцевом море отказались участвовать все союзники США по НАТО, кроме Великобритании. Об этом с яростью и негодованием поведал отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис в своей статье для агентства Bloomberg.
Речь идёт о недавних учениях НАТО, в которых приняли участие три американских корабля, одно британское судно, а также подлодка и вертолёт. Манёвры отметились дерзким заходом военных кораблей в вотчину российского Северного флота - акваторию Баренцева моря.
По словам американского отставного адмирала, США планировали организовать в Арктике и в частности в Баренцевом море масштабные военно-морские учения с участием большого числа кораблей. Однако из всех союзников по НАТО откликнулась лишь Британия. Но и она отправила всего лишь один свой корабль.
Таким образом, иначе как провалом попытку американцев "показать силу" России назвать нельзя. Видимо, именно поэтому истерика США выплеснулась на страницы целого международного издания.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2020, 04:10
|
07 мая 2020, 08:10
|
03 мая 2020, 07:10
|
03 мая 2020, 15:10
|
06 мая 2020, 03:10
|
02 мая 2020, 21:05
|
04 мая 2020, 17:10