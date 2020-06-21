США хвастаются еще не принятой на вооружение умной бомбой "Золотая Орда"

КУРОЧКА ЕЩЕ В ГНЕЗДЕ

Американские конструкторы боеприпасов кроме технических способностей обладают еще одним уникальными качеством. Они умеют создавать вокруг своих бомб «взрывную информационную волну». Ну вот как сейчас, когда по миру стало бурно растекаться окрашенное в сенсационные краски сообщение, что в США палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet успешно испытал «умную» бомбу программы Golden Horde («Золотая Орда»).

И чем же таким сверхобычным обладает это изделие, которому дали грозное имя StormBreaker («Громобой»)? Его создатели взахлеб рассказывают: бомба способна самостоятельно анализировать и классифицировать цели по важности.

Она по координатам GPS сама находит и поражает цели, в том числе и движущиеся объекты. Например, танки. Даже в плохую погоду, в дыму или в полной темноте. Она более эффективна, чем существующие интеллектуальные бомбы, благодаря усовершенствованному радиолокационному поиску.

Ну а чтобы еще сильнее оглушить новостью вероятных противников и доверчивых обывателей, американцы добавляют: «это оружие «изменит правила игры!».

Правда, это оружие (возможно) будет полностью готовым к использованию лишь в конце этого года.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Бомба весит всего 113 кг, поэтому ударный истребитель F-15E сможет нести 28 «Громобоев», а сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1 Lancer способен взять уже 96 таких боезарядов. От других самонаводящихся снарядов StormBreaker отличает наличие особого режима, при котором бомба может преодолевать порядка 73 километров до места назначения.

Бомба поддерживает связь со стартовым самолетом и может быть перенаправлена в полете. Во время разработки боеголовка была переработана с целью обеспечить сочетание взрывных, осколочных и бронебойных эффектов, делающих ее разрушительной для танков, зданий и людей.

А в прессе США кроме похвал «Громобою» мелькают и сомнения спецов.

Марк Губруд, член Международного комитета по контролю над роботизированным оружием, говорит, что такая высокая автономия системы грозит новыми опасностями.

«Оружия, которое может проникнуть на запрещенную территорию и самостоятельно выполнить миссию поиска и уничтожения, несет высокие риски ошибок и эскалации конфликтов».

Эдакий черпак дегтя в бочку меда…

А ЧТО У НАС?

Пока американцы на все лады расхваливают еще не принятую на вооружение StormBreaker (курочка еще в гнезде!), Россия давно создала и испытала в реальной боевой обстановке (Сирия) специализированную вычислительную подсистему СВП-24. Она превращает обычные неуправляемые бомбы в оружие высокоточного поражения. СВП-24 – это «мозги бомбы».

Они во время полета сравнивают координаты расположения самолета и цели (с помощью спутниковой навигационной системы GLONASS)», анализируют параметры окружающей среды (давление, влажность, скорость ветра, скорость самолета, угол падения, и т.п.). А в точно заданный момент обрушивается на заданную цель (отклонение - до 3-5 метров)».

Пилоту даже не нужно переживать за точность прицеливания. Ему всего лишь нужно ввести точные координаты цели в систему. Американская разведка в Сирии долго «чесала репу», поражаясь «невероятно точным», даже «квази-сверхъестественным» воздушным ударам российских самолетов по объектам террористов.