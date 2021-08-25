США хвалят Литву, но на помощь не спешат

За океаном литовское государство назвали «золотым стандартом демократии» и пообещали прислать группу поддержки

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил весь «демократический» мир – после вывода американских военных из Афганистана Евросоюзу совместно с Соединёнными Штатами необходимо срочно начинать укрепление международной безопасности. Укреплять её, разумеется, лучше всего в Литве. Поэтому Соединённые Штаты открывают в Вильнюсе аналитическое подразделение НАТО, которое и будет заниматься решением проблем с мигрантами и не только с мигрантами.

«Мы чувствуем себя в безопасности, поддерживаем тесные контакты с союзниками по НАТО, с США, однако сегодня нам очень важно решать вопросы собственной безопасности. И теперь они будут решаться оперативно и незамедлительно. Наши союзники готовы выполнять те обязанности, которые они должны выполнять. Конкретно – скоро будет принято решение по созданию определённого аналитического подразделения НАТО со стратегическими коммуникациями и аналитическими возможностями»,

– цитирует обещание президента прибалтийский новостной портал Delfi.

Напомним, аналитическое подразделение Брюссель обещает открыть в Литве на протяжении последних пяти лет. Однако, по мнению Науседы, ждать больше нельзя – Литве угрожают опасности со всех сторон.

Но не прошло и трёх дней, как пришлось признать – «западные партнёры» не собираются решать литовские проблемы, которые, уверен президент, являются мировыми.

Представитель президента Ридас Ясюлёнис объявил, что Альянс передумал открывать в Вильнюсе аналитическое подразделение НАТО. А чтобы совсем не обидно было, Брюссель пришлёт группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами НАТО. Но и здесь есть оговорка – официального решения пока нет, но есть надежда на то, что его примут в самое ближайшее время. Потому что «нынешний геополитический контекст Литвы требует особой бдительности Альянса и готовности к вероятным инцидентам», заверил Ясюлёнис.

Ну а чтобы сгладить обиду «литовского стратегического партнёра» в Вашингтоне не скупились на похвалы и комплименты, назвав вызовы, которые сегодня стоят перед Литвой, «экзаменом для всех оставшихся демократических стран».

«Литва является «золотым стандартом» демократии, и теперь, когда общие ценности находятся под угрозой, Соединённые Штаты будут использовать все средства для поддержки Литвы»,

– обещал сенатор Роберт Менендес на встрече с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.