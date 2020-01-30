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США хотят засудить из-за столкновения британской подлодки с "Титаником"

30 января 2020, 16:54  •  96 • В мире
Компания RMS Titanic хочет засудить США из-за столкновения британской подлодки с "Титаником".
Компания RMS Titanic подала в суд на США, обвинив власти страны в сокрытии информации об аварии на месте крушения "Титаника" в северной части Атлантического океана. Об этом сообщает телеканал "360".
RMS Titanic владеет правом на поднятие со дна океана предметов, которые обнаружены вблизи остова корабля. При этом компания добивается прав на изъятие предметов, которые находятся внутри корпуса.
Юристы RMS Titanic также обвинили Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединённых Штатов в сокрытии информации об инциденте, который произошёл летом 2019 года. Речь идёт о столкновении британской двухместной субмарины Triton с "Титаником".
Адвокаты указывают на то, что информация о событии была обнародована только 7 января. Они также требует представить видеозапись аварии.

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