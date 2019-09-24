США хотят запереть Россию в Чёрном море

А для этого – купить греческий порт Александруполис

США планируют участвовать в приватизации стратегически важного греческого порта Александруполис на севере Эллады. Заявление об этом сделал на прошедшей неделе посол США в Греции Джеффри Пайетт. «Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединенные Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов в области безопасности и экономики», – цитирует Пайетта пресс-служба посольства США.

Заявление Пайетта было сделано по случаю торжественного подъёма земснаряда «Ольга», затонувшего в порту Александруполис в 2010 году и мешавшего использовать порт на полную мощность. США оплатили работы по подъему земснаряда стоимостью 2,3 миллиона долларов. Вместе с послом на торжества приехал министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, заявивший, что размещение американских военнослужащих на территории морского порта укрепит стратегическую стабильность в регионе.

И мало кто обратил внимание на название поднятого судна. Дело в том, что оно носит имя бывшей королевы Греции Ольги, в девичестве – Ольги Константиновны Романовой, великой княжны, ставшей супругой греческого короля Георга I. А кто-то разглядел в этом некий символ – судно, носящее имя русской «королевы всех эллинов», родившейся в Царском Селе, поднимают на американские деньги… А ведь в своё время именно Россия помогла Элладе обрести свободу после векового османского ига.

Греки собираются «приватизировать» (фактически продать) стратегический порт не от хорошей жизни. Дело в том, что Греция уже давно по уши в долгах. Масштабная приватизация государственных активов ведётся с целью заткнуть дыры в бюджете. В обмен на оказание стране финансовой помощи со стороны международных кредиторов греки включили в приватизационную программу крупные государственные госкомпании, морские порты и аэропорты. Так, второй по величине порт в Салониках отдан в концессию группе западных компаний до 2051 года за 232 млн евро. А главным портом Греции – Пиреем – распоряжаются китайцы, 51% его акций принадлежит китайской корпорации COSCO. Греция, до сих пор имеющая самый большой в мире торговый флот, остаётся без своих крупнейших портов…

Политическую подоплеку интереса американцев к Александруполису разъяснил обозреватель Поль Антонопулос, подтвердивший, что США планируют купить этот порт. Пока Турция, пишет автор, укрепляет связи с Россией, США теснее привязывают к себе традиционного соперника Турции – Грецию. Завладев Александруполисом, США хотят поставить под свой контроль Дарданеллы, чтобы запереть Россию в Чёрном море.

Порт Александруполис имеет особую важность для политики США на Балканах и в отношении России. Это одна из узловых точек трубопровода Греция – Болгария (IGB) и Транс-Адриатического трубопровода (ТАР). Расположенный вблизи от контролируемого Турцией пролива Дарданеллы, Александруполис связывает Эгейское и Средиземное моря с Чёрным морем.

«С приобретением этого порта НАТО и Вооруженные силы США, – пишет Поль Антонопулос, – могут проникнуть на Балканы в течение немногих часов и с легкостью остановить торговлю России через Черное море с остальным миром, заблокировав Дарданеллы».

Турецкие самолёты ежедневно нарушают воздушные и морские границы Греции. Эрдоган угрожает захватить греческую часть Кипра. Несколько недель назад он произнёс речь перед картой, изображающей восточные острова Греции в Средиземном море, захваченные Турцией, а несколько дней назад Турция удалила с онлайн-карты греческий остров Кастельоризо, чтобы объявить свой суверенитет над запасами нефти и газа, угрожая заполнить Грецию толпами нелегальных иммигрантов. «Если греческое руководство решит принять предложение США [о покупке Александруполиса], это создаст большую проблему для безопасности России», – делает вывод Антонопулос. Россия, по его мнению, «находится в уникальной позиции, чтобы быть способной вести переговоры и найти пути к длительному миру между Грецией и Турцией, предотвратив покупку Соединенными Штатами порта Александруполис».

В прошлом году, при правительстве партии СИРИЗА, тогдашний министр обороны Панос Камменос обратился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, предложив увеличить американское военное присутствие на территории Греции. В обмен на предоставление территории для военных баз США обещают Греции масштабные финансовые вливания. В стратегических планах США – установить полный контроль над Балканским полуостровом и Восточным Средиземноморьем, исключив любую возможность укрепления позиций России на Балканах. И Греция играет в этих планах особую роль.

Вашингтон собирается открыть на территории Греции три новые военные базы вдобавок к имеющимся. Ещё в 1951 г. в бухте Суда на северо-западном побережье острова Крит появилась военно-морская база, которая активно используется американским флотом. В бухте имеется гавань для подводных лодок, а по соседству – ракетный полигон НАТО. Аэропорт Араксос на полустрове Пелопоннес используется натовской авиацией. А в прошлом году зашла речь о размещении американских военных баз в Волосе, Ларисе и Александруполисе.

Сейчас через Александруполис американцы уже производят транспортировку вертолётов на свои базы в странах Восточной Европы. Аэродром Ларисы, где базируется 110-е боевое крыло греческих ВВС, принял для размещения американские дроны MQ-9 Reaper. В Ларису переведены и американские целевые истребители F-22 Raptor. Там же будут размещаться американские самолёты-заправщики, а в Волосе – истребители-бомбардировщики F-35. Греция и США ведут также переговоры о создании авиабазы на острове Карпатос, где США хотят разместить самолёты F-22 Raptor и развернуть системы ПРО «Пэтриот».

Пока вопрос о том, появятся ли в Греции все эти новые базы США и состоится ли сделка по покупке американцами Александруполиса, остаётся открытым. Правительство, в принципе, готово на сделку, но это не значит, что традиционные дружеские чувства греческого народа к России изменились.

Автор этих строк два года назад вместе с делегацией правительства Санкт-Петербурга побывал в Александруполисе, который, как и Салоники, является побратимом города на Неве. Петербургская делегация вместе с греками и российскими дипломатами возложила венки к недавно открытому памятнику – мемориальной доске, посвящённой подвигу русских воинов 9-го Старо-Ингерманладского полка, которые принимали участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. и погибли в боях за освобождение Александруполиса.

И поразительным свидетельством отношения простых греков к России стал марш в Александруполисе под Андреевским флагом моряков большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников», побывавшего в Греции с визитом: