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США хотят выбить из Сирии "тройным ударом"

02 сентября 2020, 15:25  •  112 • Политика
Три крупнейших ближневосточных игрока - Россия, Турция и Иран объединяют усилия, чтобы "выбить" США с территории Сирии. Причиной, объединяющей усилия трёх государств, стала нефтяная сделка американцев с сирийскими курдами, передают СМИ.
США хотят выбить из Сирии после нефтяной сделки американцев с сирийскими курдами. Ранее это соглашение уже расценивалось в российском МИД как недопустимое.
Как отмечали дипломаты в августе, договорённость о добыче нефти между американцами и сирийскими курдами является нарушением международного права.
"Свободная пресса", в свою очередь, отмечает, что к мнению России по этому вопросу также подключились Турция и Иран. Их также беспокоит укрепление американцев: они не желают видеть США гегемоном на Ближнем Востоке.
По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения профессора Михаила Рощина, на Западе сознательно продолжают вести дискредитацию России в Сирии.
Он также напоминает, что, если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт и своевременно не помогла сирийскому президенту, страна неизбежно оказалась бы под контролем радикалов и впоследствии развалилась.

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