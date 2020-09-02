США хотят выбить из Сирии после нефтяной сделки американцев с сирийскими курдами. Ранее это соглашение уже расценивалось в российском МИД как недопустимое.

Как отмечали дипломаты в августе, договорённость о добыче нефти между американцами и сирийскими курдами является нарушением международного права.

"Свободная пресса", в свою очередь, отмечает, что к мнению России по этому вопросу также подключились Турция и Иран. Их также беспокоит укрепление американцев: они не желают видеть США гегемоном на Ближнем Востоке.

По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения профессора Михаила Рощина, на Западе сознательно продолжают вести дискредитацию России в Сирии.

Он также напоминает, что, если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт и своевременно не помогла сирийскому президенту, страна неизбежно оказалась бы под контролем радикалов и впоследствии развалилась.