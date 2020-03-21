США хотят вернуть сделку ОПЕК+ через антироссийские санкции. Но у Москвы есть запас прочности - эксперты

Власти США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций для того, чтобы вмешаться в ситуацию на рынке нефти и оказать давление на Москву. Ситуацию "ПолитЭксперту" прокомментировал аналитик Игорь Юшков.

Как считает эксперт, санкции являются лишь предлогом для того, чтобы убрать лишние предложения с рынка и остановить падение цен. Это необходимо для спасения американских сланцевых проектов, которые при нынешних ценах нерентабельны.

Если цена за баррель нефти повысится до 50 долларов, добыча возобновится, хотя американская экономика и пострадает. Невозврат же кредитов, выданных сланцевым компаниям, повлечёт удар по банковскому сектору Штатов и череду банкротств. А без сланцевой нефти не будет дешёвых сланцевого газа, электроэнергии и так далее.

Именно поэтому президент США Дональд Трамп пытается найти выход из положения.

"Поэтому они и пытаются найти выход и сделать что-то, чтобы добычу закрыли другие производители. То есть заключение нового соглашения ОПЕК+ было бы для США идеальным", - объяснил Юшков, добавив, что не Москва выступала за развал сделки.

Непосредственно преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью РИА ФАН подчеркнул, что Россия не намерена уступать Саудовской Аравии на переговорах, посвящённых поискам путей стабилизации нефтяного рынка. Да, Эр-Рияд может похвастаться дешёвой себестоимостью добычи, но бюджет саудитов слишком сильно перегружен.

Отсутствует и стабильная политическая обстановка, что чревато ростом социальной напряжённости. А если королевство лишится поддержки Вашингтона, то может активизироваться Иран.

"У нас население более крепкое, в отличие от восточных ребят, которые живут в странах типа Саудовской Аравии. Они привыкли к роскошной жизни. Куча людей приезжают их обслуживать из Индонезии", - добавил эксперт.