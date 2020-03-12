США хотят управлять Украиной, но за наши деньги

Автор:

Латышев Сергей

В обнародованной ТАСС в среду очередной порции интервью президента России Владимира Путина содержатся интересные ремарки, касающиеся российско-американских отношений, позволяющие лучше понять их нынешнее состояние и дальнейшие перспективы.

Владимир и Дональд

По словам главы российского государства, он общается с Дональдом Трампом по имени: "Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом". При этом Путин не считает, что с Трампом ему общаться комфортнее, чем с другими американскими президентами, поскольку у него "со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения". Президент России, в частности, вспомнил "добрые отношения" с Джорджем Бушем-младшим, хозяином Белого дома в 2001-2009 годах.

Собственно, с Трампом у Путина состоялся лишь один полноценный двусторонний саммит — в июле 2018 года в Хельсинки, — и они всего примерно десять раз говорили за четыре минувшие года по телефону.

Тройка с минусом

Негусто. Поэтому Путин и оценил нынешний уровень российско-американских отношений "где-то на троечку". На просьбу ТАСС оценить их по пятибалльной системе президент России честно сказал: "Между двойкой и тройкой, но ближе к тройке".

Иными словами, дно близко, но это ещё не совсем оно.

Что хорошо, а что плохо?

В этих отношениях, по мнению Путина, есть и положительные моменты: сотрудничество спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом и рост взаимного товарооборота в последние два года. Намекнул Путин и на главную в них проблему, носящую мировоззренческий характер: американскую убеждённость в своей исключительности и поэтому праве делать всё, что угодно.

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был всего один полноценный саммит — в Хельсинки. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress

Данная проблема, рассказал Путин, начала остро проявляться ещё при президенте Бараке Обаме: "Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться". Ставить так вопрос, убеждён президент России, "абсолютно неоправданно", не должно быть никаких "эксклюзивов", так как "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами".

Однако это фундаментальное несогласие с США, повторил Путин, не мешает двум странам успешно сотрудничать в борьбе с терроризмом, в качестве примера чего он привёл помощь ФБР ФСБ в нейтрализации двух террористов ИГИЛ (запрещена в России) в Санкт-Петербурге в конце 2019 года.

"Спасибо им большое, они передали. Я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию", — сказал Путин. Он добавил, что такой информации российские спецслужбы не имели, хотя, работая, как и американцы, "глобально", они "много ловят" и предупреждают "десятки" террористических актов.

Выступая в прошлом месяце на коллегии ФСБ, Путин сообщил, что в стране в 2019 году было осуществлено всего четыре теракта, предотвращено — 57. Годом ранее речь шла соответственно о девяти и 36 случаях. При этом в борьбе с террором Россия также оказывает помощь США.

Украиной по России и Европе

К сожалению, подобного взаимодействия с США и близко не наблюдается в том, что касается Украины, так как американцы хотят, чтобы она их во всём слушалась, но жила при этом на российские деньги.

Они Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать,

— констатировал Путин. Российский президент отметил, что США ввели санкции против "Северного потока — 2" под предлогом необходимости сохранения транзита российского газа в Европу через Украину.

США преследуют здесь, по мнению Путина, сразу три цели: финансирование Украины Россией за счёт оплаты за транзит газа, обеспечение своему дорогому сжиженному газу конкурентных преимуществ на газовом рынке Европы в ущерб российским и европейским интересам, подрыв "конкурентоспособности германской экономики и европейской". Последнее — неизбежно, "если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже".

Жестокая борьба Вашингтона с "Северным потоком — 2" является квинтэссенцией эгоизма американской политики, враждебной и врагам, и союзникам. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Впрочем, по мнению Путина, эта политика не нова, так как Вашингтон боролся и с "Северным потоком", первой очередью газопровода, и препятствовал различными путями развитию экономических отношений России с Европой. При этом, как мы помним, сами американцы увеличивали в течение двух последних лет свою торговлю с Россией…

Кое-что о Грузии

Досталось от Путина и ещё одному американскому клиенту — экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который, подзуживаемый США, много раз обещал Москве, всячески пытавшейся отвратить его от этого, не пытаться решать вопросы Южной Осетии и Абхазии "силовым способом", а потом "попёр" и "получил". По словам Путина, тогдашние грузинские власти просто "отпрыгнули в сторону" от Москвы, "и мы здесь ни при чём".

Между тем многие вряд ли заметили, что отлично знающий немецкий язык Путин сказал этими словами на самом деле значительно больше. Он наверняка не случайно употребил фразу "прыжок в сторону". По-немецки она звучит как Seitensprung и означает "супружескую измену". Осознанием этого факта со стороны представителя поколения, которое считало русских и грузин наилучшими друзьями, и объясняется суровость наказания потерявшей чувство реальности американской марионетки, вынужденной заняться вместо геноцида южных осетин и абхазцев поеданием собственного галстука.

Путин становится пророком

Путин привёл и более позитивный пример того, как Россия учит правильно мыслить своих партнёров. Он имел в виду своё историческое выступление 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции: то, что он говорил тогда, сейчас "повторяют все", а руководители Германии "почти дословно воспроизводят".

А ведь поначалу, по словам Путина, лидеры зарубежных держав на него "ругались", "рассердились, что грубовато, не к месту". И это действительно так. Автор этих строк сидел тогда в соседнем, отданном журналистам зале отеля "Байришер хоф" и воочию наблюдал на огромном мониторе, какое изумление, растерянность и неприятие того, что говорил Путин, можно было видеть на лицах внимавших ему западных политиков.

"А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединённые Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит — что это недопустимо, когда Соединённые Штаты накладывают вторичные санкции, то есть на компании, которые к самим США не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов", — напомнил Путин. Он, как всегда, оказался прав.