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США хотят участвовать в утилизации военных складов в Приднестровье

30 августа 2019, 16:39  •  106 • Война
Причём со «своим» предложением
Завершая свой визит в Кишинёв, советник президента США Джон Болтон, общаясь с журналистами в аэропорту, заявил, что Соединённые Штаты планируют вместе с Россией принимать участие в утилизации боеприпасов на военных складах на территории Приднестровской республики.
Объяснил Болтон такое желание тем, что у США есть большой опыт в уничтожении не только старых боеприпасов, но и химического оружия. А лучшим решением могло бы стать создание коалиции и совместная работа с Россией, тем более что американская сторона готова предоставить техническую помощь.
«Лучшая возможность реализовать этот проект – создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было своё предложение, у США – своё», – заявил Болтон журналистам.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу, находясь в Кишинёве по случаю празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации, предложил начать процесс утилизации старых военных складов в селе Колбасна на территории ПМР. Эту инициативу поддержал президент Молдовы Игорь Додон и президент Приднестровской республики Вадим Красносельский, напомнивший, что у большей части боеприпасов давно закончился срок хранения.
Охраняют склады Оперативная группа российских войск в Приднестровье и военные ПМР. На военных складах хранится вооружение 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР и оружие, вывезенное из Чехословакии и ГДР после того, как оттуда ушли советские войска. Это одно из самых крупных хранилищ оружия в Европе.
Однако глава Приднестровской республики Вадим Красносельский не раз подчёркивал, что утилизация боеприпасов на территории Приднестровья – это исключительно внутреннее дело России и ПМР.
Вот и на прошедшей 29 августа традиционной пресс-конференции, посвящённой итогам работы за 2019 год, Красносельский ещё раз вернулся к этому вопросу.
«Сергей Шойгу обратился с предложением о проведении ревизии и уничтожении старых боеприпасов. Здравый смысл подсказывает, что это надо делать. Тут важно соблюдение экологической и техногенной безопасности», – рассказал президент ПМР.
Он подчеркнул, что старые боеприпасы с истёкшим сроком хранения необходимо утилизировать в определённых условиях. И до их утилизации необходимо не просто подготовить эти условия, но и заключить межправительственные договорённости.
«На одном хочу остановиться очень жёстко и понятно, что сокращение, утилизация боеприпасов – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Если некоторые политики Молдовы хотят спекулировать на этой теме, они занимаются бесполезным делом. Их участия абсолютно я здесь не вижу. Ещё раз говорю: это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Как мы решим, так и будет», – поставил точку в этом вопросе Красносельский.
Однако речь Болтона не случайна. И пассаж о химическом оружии тоже. До крупнейшего в Европе склада боеприпасов и вооружения хотели бы добраться многие, и США – в первую очередь. Оттого-то Молдова и настаивает на выводе ОГРВ, охраняющей военные склады в ПМР.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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