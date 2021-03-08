США хотят развязать кибервойну с Россией и Китаем. Американские хакеры готовят первую атаку

Американские хакеры готовят масштабную атаку на Россию, которая должна стать "ответом" на взлом американских серверов, произошедший в марте прошлого года. США хотят развязать кибервойну с Россией и Китаем.

Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

По их словам, атака должна быть "ответным контрударом" на взлом, который произошёл в марте прошлого года, когда неизвестные хакеры внедрили вирус в программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Предполагается, что кибератака, которая произойдёт в ближайшие недели, не будет слишком очевидной, однако её сразу заметят российские власти, разведслужбы и военные.

Кроме того, собеседники издания не исключают "ответную" кибератаку против Китая. Американская компания Microsoft утверждает, что в начале марта китайская хакерская группировка Hafnium, которой якобы руководят власти КНР, пыталась украсть некие данные.

Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Россию в хакерской атаке, которая произошла с использованием программ SolarWinds. Тогда от действий хакеров пострадало несколько крупных федеральных ведомств и около 400 компаний. Никаких доказательств причастности России США не предоставили.