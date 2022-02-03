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США хотят разорить Европу: Экономист указал на место России в этом плане

03 февраля 2022, 05:40  •  160 • Политика
Страны ЕС должны подыскать альтернативных поставщиков газа и отказаться от сырья из России, призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Экономист Василий Колташов считает, что его слова являются частью плана США, которые хотят разорить Европу.
По словам Столтенберга, все страны-члены НАТО единодушны во мнении – диверсифицировать источники поставок энергоресурсов необходимо. Однако Василий Колташов в этом не так уверен. Он отметил, что призыв генсека Североатлантического альянса, по всей вероятности, будет проигнорирован. Отказываться от русского газа Европе просто невыгодно.
Заявление Столтенберга является частью плана Соединённых Штатов, разгадать который совсем не трудно. США хотят разорить Европу: поднять стоимость энергоресурсов и заместить русский газ американским.
"Это стабилизирует ситуацию в Америке на долгие годы, позволив богатеть. А Европа пусть беднеет", - цитируют экономиста "Народные Новости".
Кошташов добавил, что США уже на основе биржевых сделок поставляют свой газ Европе. Если план Вашингтона претворится в жизнь, то европейский рынок будет работать на американский. Россия же готова поставлять более дешёвый газ по долгосрочным контрактам, позволяя европейским партнёрам решать свои энергетические проблемы по адекватной цене. И это выводит США из себя.

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