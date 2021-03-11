США хотят "лишить победы Путина": Вашингтон в панике ищет новые санкции против "Северного потока-2"

Власти США хотят "лишить победы Путина" и не дать ему достроить газопровод в Германию. Вашингтон в панике подбирает новые санкции, направленные против "Северного потока - 2", который уже закончен на 95%.

Об этом в среду заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей.

Мы продолжаем изучать другие возможности для применения санкций в перспективе, - отметил он, комментируя ситуацию, связанную с завершением проекта "Северный поток - 2".

В то же время он не стал отвечать на призыв конгрессменов ввести санкции против 15 конкретных судов, которые, по мнению американцев, задействованы в проекте.

Глава Госдепартамента признал, что газопровод уже почти достроен.

Один из членов комитета, Майкл Маккол, заявил, что США не должны позволить Москве закончить строительство, так как это будет означать окончательную победу президента России Владимира Путина.

Напомним, США уже несколько лет оказывают санкционное давление в попытках сорвать строительство "Северного потока - 2". В феврале СМИ сообщили о том, что Германия якобы обсуждает с США сделку по газопроводу. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность введения механизма контроля за российской трубой. Предполагается, что если Москва прекратит поставлять газ через Украину, американцы или немцы тут же остановят "Северный поток - 2".