США хотят "деэскалации", но надеются на максимальный урон от санкций против России – Белый дом

США надеются, что новые санкции нанесут максимальный урон России, сообщает администрация президента Джо Байдена. "США сохраняют за собой право "ответить" на возможный ответ РФ на санкции, но надеются на деэскалацию", - добавили в Белом доме.

США рассчитывают, что санкции по долгу скажутся на росте ВВП России, инфляции, рынке в целом, и могут вынудить тратить резервы. Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента США Джо Байдена.

Речь идёт о санкциях против России, которые были введены в четверг 15 апреля указом 78-летнего американского лидера. В МИД России уже заявили, что Москва ответит на это в ближайшие дни.

США сохраняют за собой право "ответить" на возможный ответ РФ на санкции, но надеются на деэскалацию,

- говорится в заявлении администрации Байдена.

Также сообщается, что во время телефонных переговоров президент США предупреждал главу России Владимира Путина о введении санкций на этой неделе. В Кремле пока не комментировали данную информацию.

Напомним, что всего за день до введения антироссийских санкций в Госдепе распинались по поводу того, как США хотят стабильных отношений с Россией, а также как важно, чтобы Байден и Путин встретились как можно скорее. Теперь, судя по всему, ни на что из этого можно не рассчитывать.