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США хотят повторить трюк Рейгана

15 декабря 2018, 21:54  •  129 • Политика
В российском военном ведомстве заявили об отсутствии ответа Пентагона на предложение министра обороны России обсудить Договор о ракетах средней и меньшей дальности
Автор:
Полонский Андрей
Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил сегодня, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не получил никакого, даже чисто формального ответа.
Американское хамство
Если уйти от экивоков дипломатического языка, то подобного рода поведение обозначается простым словом «хамство».
На самом деле, несколько дней тому назад через атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве было передано два послания. В первом, по вопросу Договора, указывалось, что Минобороны готово по пунктам провести обсуждение всех имеющихся у стран разногласий по вопросу ДРСМД. Второе касалось актуальных проблем современной повестки в Сирии.
Отсутствие ответа в течение трех суток, по словам генерал-майора Конашенкова, свидетельствует о неготовности американской стороны «к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности».
Между тем почти все мировые игроки, кроме разве что официальных представителей НАТО и Великобритании, уже заявляли о своей тревоге в связи с возможным выходом США из ДРСМД. Но американцам, видимо, общая архитектура безопасности современного мира глубоко безразлична. Им куда важнее добиться своих эгоистических целей, еще раз попытаться навязать свою волю.

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