|
США хотят после Украины и Грузии устроить пожар по всей Европе - эксперт
11 октября 2021, 18:15 • 25 • Политика
Американцы втягивают континент в предвоенное состояние
США готовят Европу на абсолютное заклание и максимальную конфронтацию с Россией. К такому выводу пришел российский политолог Дмитрий Куликов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По его словам, европейцев доведут до состояния конфронтации с Москвой, поскольку в ЕС ничего не могут этому противопоставить. В этом смысле эксперт задается вопросом, что же предпринять самой России и отвечает: необходимо действовать, как и ранее бывало в истории.
"Конфронтации и развития этой конфронтации избегать настолько, насколько возможно, потому что те люди, которые кинули в огонь Украину, то же самое хотят сделать и с Европой. Разницы никакой, это абсолютно логически одинаковые ситуации, но Украины одной оказалось мало. Украины с Грузией", – подчеркнул Куликов.
По его мнению, всю Европу хотят втянуть в реальное полувоенное положение, чтобы в любой момент континент можно было перевести в режим горячего конфликта.
"Нужно достичь такого состояния, что любой спички будет достаточно для того, чтобы все это вспыхнуло", – резюмировал эксперт.
Добавим, сейчас в некоторых странах Старого Света обвиняют Россию в газовом кризисе, настигшем континент из-за дефицита топлива в европейских хранилищах перед зимним сезоном и взлетевшими на этом фоне ценами на голубое сырье. В частности, в отказе Москвы поставлять газ сверх контрактов увидели якобы шантаж со стороны руководства РФ – или ЕС ускоряет процесс запуска "Северного потока-2", или европейцы просто будут замерзать.
Российская сторона категорически отвергает такие обвинения, указывая на собственные ошибки правителей Старого Света, сделавших ставку на краткосрочные контракты вместо долгосрочных.
Подпишитесь на нас
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2021, 16:10
|
06 октября 2021, 07:00
|
09 октября 2021, 05:35
|
05 октября 2021, 09:25
|
05 октября 2021, 04:45
|
11 октября 2021, 03:05
|
06 октября 2021, 12:50