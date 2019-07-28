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США хотят полностью сломать ядерную сделку с Ираном - МИД РФ
28 июля 2019, 15:39 • 50 • Политика
Россия продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалации шагов вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам создания тяжелой воды, так как именно этого от него добиваются США, стремящиеся полностью сломать соглашение. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, ответственность за последствия эскалации ситуации должны осознавать все участники совместного всеобъемлющего плана действий. Рябков напомнил, что Иран не отказался от заявленного намерения не считаться с объемом предельного количества тяжелой воды, который может быть наработан в соответствии с СВПД.
Эта позиция остается в силе, хотя Россия продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов, сказал Рябков в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене. Его слова цитирует РИА Новости.
В Москве понимают мотивы Тегерана, перешедшего в режим работы по принципу "меньшее за меньшее", подчеркнул российский дипломат. Однако сокращение объемов обязательств в рамках СВПД провоцирует США, которые хотят его полного слома, на новое обострение, пояснил Рябков.
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