США хотят полностью сломать ядерную сделку с Ираном - МИД РФ

По его словам, ответственность за последствия эскалации ситуации должны осознавать все участники совместного всеобъемлющего плана действий. Рябков напомнил, что Иран не отказался от заявленного намерения не считаться с объемом предельного количества тяжелой воды, который может быть наработан в соответствии с СВПД.

Эта позиция остается в силе, хотя Россия продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов, сказал Рябков в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене. Его слова цитирует РИА Новости.

В Москве понимают мотивы Тегерана, перешедшего в режим работы по принципу "меньшее за меньшее", подчеркнул российский дипломат. Однако сокращение объемов обязательств в рамках СВПД провоцирует США, которые хотят его полного слома, на новое обострение, пояснил Рябков.