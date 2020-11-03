США хотят победить С-400 санкциями, но Россия бьёт ценой

России сыграют на руку новые санкции, которые США хотят ввести в отношении иностранных покупателей ЗРК С-400. Об этом изданию "ПолитЭксперт" рассказал депутат Государственной думы Александр Шерин.

Согласно задумке американских сенаторов, обладатели российских ЗРК не смогут претендовать на закупки истребителей F-35 и иного современного американского оружия. Однако Шерин считает, что пострадает именно Вашингтон, учитывая то, что российские разработки превосходят американские по своим тактико-техническим характеристикам.

"Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружения, и американцы очень бьются за рынок вооружений и энергоресурсов", - указал он.

Нужно понимать, что американцы пытаются навязать своим партнёрам самый дорогой самолёт в мире. И не факт, что клиенты согласятся отказываться от ЗРК.

Куда выгоднее с экономической точки зрения закупить не только С-400, но и российские самолёты.

А военный аналитик Виктор Литовкин в интервью РИА ФАН ранее отметил, что F-35 нечего противопоставить российским ЗРК С-400, которые способны обнаружить и сбить новый американский самолёт.

"F-35 против С-400 - как лапоть против сапога", - отметил он.