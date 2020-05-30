США хотят ответить России за вмешательство в Тунис

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Для американских властей это способ ответить на "угрозу"

Американские власти планируют отправить в Тунис своих военных – они отмечают, что это вынужденное решение "из-за России".

США указывает в своем сообщении, что страна вмешивается в дела региона. Об этом накануне вел разговор американский глава генерал Стивен Таунсенд с министром обороны Туниса Имедом Хазги.

"По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше", – утверждает генерал.

Помимо отправления дополнительной бригады военных, Штаты разрабатывают дополнительные меры и способы ответить "на угрозы", оказывая тем самым содействие органам безопасности Туниса, приводит слова главы военных сил Америки РИА "Новости".

Сообщается, что военные из США будут использоваться для обучения военнослужащих Туниса.

Ранее США обвинили Россию в раздувании "ливийского конфликта". Российские власти заявляют, что заинтересованы лишь в решении напряженности, отрицая свое вмешательство.

Сейчас Ливия разделена на два лагеря: на востоке правит парламент, избранный народом, а на западе властвуют представители, выбранные ООН и Евросоюзом.

Недавно США опубликовали снимки российских самолетов в Ливии в качестве подтверждений своих обвинений.