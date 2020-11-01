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США хотят отправить в Карабах миротворцев из Скандинавии

01 ноября 2020, 04:35  •  95 • Политика
США прорабатывают вопрос размещения в Карабахе миротворцев стран Скандинавии, заявили в Белом доме.
Власти США изучают возможность отправки в Нагорный Карабах миротворцев, состоящих из военных стран Скандинавии. Такой информацией поделилась пресс-служба Белого дома.
Идея отправки миротворцев из Скандинавии в Карабах принадлежит советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену. Он считает, что в составе миротворческих сил не должно быть военных из стран Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) или соседних государств, в том числе Турции.
Мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня, - сообщает Белый дом.
Ранее США предприняли попытку установить режим тишины в Карабахе, однако он был сорван уже на следующие сутки. Это сильно разозлило президента США Дональда Трампа, так как он уже успел похвастать, что решил конфликт в Карабахе.

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