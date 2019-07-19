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США хотят отомстить за украинских моряков личными санкциями против 24 сотрудников ФСБ

19 июля 2019, 04:09  •  55 • В мире
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против 24 представителей ФСБ высокого ранга. Ограничения предлагается ввести из-за задержания 24 украинских моряков, участвовавших в керченской провокации.
Американские законодатели внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США список новых санкций. Речь идет об ограничениях за задержание украинских моряков, участвовавших в керченской провокации.
Инициатива американских законодателей включает в себя санкции против представителей ФСБ и их окружения. По мнению конгрессменов, санкции должны действовать до тех пор, пока Россия "не освободит 24 украинских моряка и три корабля".
В распространенном заявлении конгрессменов призвали международное сообщество не оставаться в стороне, "когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире".
Отметим, что несколькими днями ранее суд постановил продлить арест всем 24 украинским морякам, которые нарушили госграницу России.
Напомним, что в ноябре прошлого года украинские корабли при следовании из Черного моря в Азовское нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды нашей страны.
Для того чтобы остановить нарушителей, российским пограничникам пришлось применить оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы, напоминает ТАСС.

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