США хотят отомстить за украинских моряков личными санкциями против 24 сотрудников ФСБ

Американские законодатели внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США список новых санкций. Речь идет об ограничениях за задержание украинских моряков, участвовавших в керченской провокации.

Инициатива американских законодателей включает в себя санкции против представителей ФСБ и их окружения. По мнению конгрессменов, санкции должны действовать до тех пор, пока Россия "не освободит 24 украинских моряка и три корабля".

В распространенном заявлении конгрессменов призвали международное сообщество не оставаться в стороне, "когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире".

Отметим, что несколькими днями ранее суд постановил продлить арест всем 24 украинским морякам, которые нарушили госграницу России.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинские корабли при следовании из Черного моря в Азовское нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды нашей страны.

Для того чтобы остановить нарушителей, российским пограничникам пришлось применить оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы, напоминает ТАСС.