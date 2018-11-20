«США хотят оккупации России, лишив ее ядерного щита» - Цатурян

Путин предупредил, что решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа. Слова главы государства прокомментировал эксперт Саркис Цатурян.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить на совещании шаги Москвы в связи с данным намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», - подчеркнул глава государства. Слова президента России для Царьграда прокомментировал главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.

Он считает, что заявление Путина прямо говорит о том, что его волнует не только безопасность России, но и всего мира. Поэтому он предупреждает европейские страны о возможных последствиях американской военной политики в регионе. Эксперт также напоминает, что президент России поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона о создании единой европейской армии. Это говорит об ответственности Путина за судьбу всего континента.

Кроме того, по мнению Цатуряна, президент России открыто дает понять, что Москва не купится во второй раз на бессмысленную гонку вооружений. Тем более что Россия обладает гиперзвуковым оружием, которое способно преодолеть любую систему ПРО. И дело здесь уже не в количественном, а в качественном превосходстве Москвы в области высокоточного оружия, подчеркивает эксперт.

«Примечательно, что Владимир Путин не запугивает Запад, как это зачастую делает Дональд Трамп, а открывает возможность для диалога. Хотя вряд ли США готовы прислушаться к такому призыву», - отмечает Саркис Цатурян в интервью Царьграду.

При этом эксперт добавляет, что вряд ли США готовы прислушаться к такому призыву, так как Пентагон заинтересован сегодня в милитаризации Центральной и Восточной Европы, а также Восточной Азии, чтобы сдерживать сразу два центра силы - Германию и Китай.