Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Обязан указать свои доходы»: Власти Украины нацелились на «заграничные» заработ...
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
«Системный организатор действий»: Весельницкая — о возбуждении нового дела проти...
Белый дом вернул поссорившегося с Трампом журналиста CNN в президентский пул
Главная / Политика

«США хотят оккупации России, лишив ее ядерного щита» - Цатурян

20 ноября 2018, 04:25  •  36 • Политика
Путин предупредил, что решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа. Слова главы государства прокомментировал эксперт Саркис Цатурян.
Президент России Владимир Путин предложил обсудить на совещании шаги Москвы в связи с данным намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», - подчеркнул глава государства. Слова президента России для Царьграда прокомментировал главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.
Он считает, что заявление Путина прямо говорит о том, что его волнует не только безопасность России, но и всего мира. Поэтому он предупреждает европейские страны о возможных последствиях американской военной политики в регионе. Эксперт также напоминает, что президент России поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона о создании единой европейской армии. Это говорит об ответственности Путина за судьбу всего континента.
Кроме того, по мнению Цатуряна, президент России открыто дает понять, что Москва не купится во второй раз на бессмысленную гонку вооружений. Тем более что Россия обладает гиперзвуковым оружием, которое способно преодолеть любую систему ПРО. И дело здесь уже не в количественном, а в качественном превосходстве Москвы в области высокоточного оружия, подчеркивает эксперт.
«Примечательно, что Владимир Путин не запугивает Запад, как это зачастую делает Дональд Трамп, а открывает возможность для диалога. Хотя вряд ли США готовы прислушаться к такому призыву», - отмечает Саркис Цатурян в интервью Царьграду.
При этом эксперт добавляет, что вряд ли США готовы прислушаться к такому призыву, так как Пентагон заинтересован сегодня в милитаризации Центральной и Восточной Европы, а также Восточной Азии, чтобы сдерживать сразу два центра силы - Германию и Китай.
«Что касается России, то США хотят нашего разоружения. Не случайно представители американской военной и политической элиты лоббируют идею «глобального нуля», которая призвана лишить российское государство ракетно-ядерного щита для последующей оккупации страны», - подводит итог эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 04:24
В Евросоюзе решили создать единую школу для разведчиков
19 ноября 2018, 15:24
«США разбрасываются санкциями направо и налево»: в Кремле указали на опасность американских рестрикций
20 ноября 2018, 01:09
Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек

19 ноября 2018, 21:54
«Обязан указать свои доходы»: Власти Украины нацелились на «заграничные» заработки граждан
19 ноября 2018, 05:39
От ядерной войны до искусственного интеллекта: Эксперты назвали 9 главных угроз человечеству
20 ноября 2018, 01:09
Ради превосходства над Китаем и Россией США выведут войска из Африки — СМИ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.