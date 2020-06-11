США хотят общения напрямую с российским народом под санкциями

Республиканцы подготовили документ рекомендательного характера, в котором подробно описано, какие ещё санкции могут ждать Россию, Китай и Иран. Эти страны Вашингтон включил в число самых агрессивных противников Америки.

Члены палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии предлагают ввести против России, Китая и Ирана такие жёсткие санкции, которых ранее не было, сообщает «ТАСС». Соответствующее предложение содержится в 120-страничном документе под названием «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Он был опубликован Республиканским исследовательским комитетом, в состав которого входят 150 членов Конгресса. Авторы документа работали над ним около полутора лет.

Авторы инициативы предлагают порядка 130 решений, которые помогут США в борьбе с их «самыми агрессивными противниками», в число которых входят РФ, КНР и Иран. В частности, республиканцы предложили ввести в отношении этих стран максимально жёсткие санкции.

В докладе сообщается, что в число предложений включены реформы, направленные на противодействие возникновению авторитарного влияния в ООН. Кроме того, оказываемая со стороны США помощь другим странам должна быть нацелена на продвижение интересов и ценностей Америки, а также на модернизацию американской дипломатии.

В документе предлагается ввести жёсткие антироссийские санкции, в число которых могут войти ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов, реализуемых Россией. Они могут затронуть российский суверенный долг, «подконтрольных России лиц» в других странах. Саму же Россию в США могут признать «спонсором терроризма».

Авторы документа предлагают перейти к созданию стратегии прямого общения с российскими гражданами, в частности, речь идёт о поддержке устремлений россиян к демократии и правам человека.

Что касается Китая и Ирана, то для этих стран конгрессмены также приготовили несколько неприятных неожиданностей. Предлагается ввести ограничения против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая, в том числе против членов Политбюро. Поводом для введения санкций может послужить ситуация с населением Синьцзян-Уйгурского АО и проблема Гонконга. В отношении Ирана предлагается ввести санкции, которые помогут заблокировать часть секторов экономики этой страны. Санкции могут быть введены против подконтрольных Тегерану лиц в ряде стран – Йемене, Ираке, Сирии, Ливане. Указанные предложения являются рекомендациями, они не были внесены в Конгресс в виде законопроекта.

9 июня, во вторник, член Конгресса Грег Стьюби (Республиканская партия) сообщил о планах внести на обсуждение проект новых санкций против РФ, Ирана и КНР. Конгрессмен связан эту инициативу с окончанием оружейного эмбарго по Ирану. Тогда сенатор пояснил, что его соратники по партии планируют предложить запретить оказание финансовой помощи Ливану. Напомним, в понедельник 8 июня Министерство финансов США добавило 100 судов и транспортных компаний Ирана в санкционный список.

Политолог Сергей Судаков в эфире Sputnik отметил, что США с помощью введения очередных санкций намерены показать миру, что являются единственным источником силы, который способен вводить ограничения в отношении других государств. Что же касается России, то США привыкли выдвигать против неё обвинения по любому поводу, считает эксперт. Между тем, за последние несколько лет ведения санкционной политики этот инструмент успел показать свою крайнюю неэффективность.