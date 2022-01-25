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США хотят морально изничтожить граждан Украины? Захарова представила доказательства
25 января 2022, 01:45 • 145 • Политика
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, хотя в Киеве утверждают, что опасности нет. "Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины", - делает вывод Мария Захарова.
Пентагон считает, что Россия не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. Его слова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что заявления представителя Пентагона прямо противоречат словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Тот указал, что Киев не видит оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление России.
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она добавила, что СНБО и МИД Украины второй день умоляют США снизить их воинственную риторику, но Вашингтон продолжает гнуть свою линию. Потому что американцам совершенно не жаль украинцев, уверена дипломат.
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