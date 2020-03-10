Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Политика

США хотели уничтожить весь подводный флот русских. Хватило ума договориться

10 марта 2020, 18:35  •  250 • Политика
На фоне обострения отношений между США и Россией некоторые СМИ вспомнили о холодной войне и Карибском кризисе. Тогда США на полном серьёзе планировали уничтожить весь подводный флот русских, но, к счастью, у лидеров держав хватило ума договориться.
Накануне Карибского кризиса 1962 года американские военные осознали, что советский подводный флот значительно превосходит по мощности флот США. Как пишет автор PolitPoste.ru, на тот момент СССР обладал тремя сотнями дизель-электрических и несколькими атомными подлодками, что давало огромный перевес в открытом противостоянии.
Власти США приняли решение уничтожить все подводные лодки противника - для этого начали разрабатывать план ядерного удара по всем советским военно-морским базам.
Впрочем, применять ядерную мощь США планировали только в самом крайнем случае, поскольку такие действия незамедлительно повлекли бы за собой ответ, и ряд американских городов был бы просто стёрт с лица земли.
Сначала планировалось применять другие методы - например, отыскивать наши субмарины с помощью специальных магнитов. Несколько раз американцам даже удалось применить эту методику, но русские моряки просто избавлялись от устройств и снова пускались в рейс.
Но кроме применения ядерного оружия, у США были и другие варианты уничтожения советских подлодок, которые в ходе Карибского кризиса особенно часто стали появляться вблизи американских берегов.
К счастью, дальше магнитов дело не пошло, поскольку главы США и СССР смогли преодолеть Карибский кризис и предотвратить ядерную войну. "Хватило ума договориться", - заключает автор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



250
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"
10 марта 2020, 01:35
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
10 марта 2020, 10:35
Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
10 марта 2020, 07:35
Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 12:35
"Мы повторим": Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России
10 марта 2020, 16:35
"Идти на Россию войной не рискнёт даже самый невменяемый" - Витязева
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
08 марта 2020, 14:08
Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором забыли в Минобороны РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.