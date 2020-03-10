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США хотели уничтожить весь подводный флот русских. Хватило ума договориться
10 марта 2020, 18:35 • 250 • Политика
На фоне обострения отношений между США и Россией некоторые СМИ вспомнили о холодной войне и Карибском кризисе. Тогда США на полном серьёзе планировали уничтожить весь подводный флот русских, но, к счастью, у лидеров держав хватило ума договориться.
Накануне Карибского кризиса 1962 года американские военные осознали, что советский подводный флот значительно превосходит по мощности флот США. Как пишет автор PolitPoste.ru, на тот момент СССР обладал тремя сотнями дизель-электрических и несколькими атомными подлодками, что давало огромный перевес в открытом противостоянии.
Власти США приняли решение уничтожить все подводные лодки противника - для этого начали разрабатывать план ядерного удара по всем советским военно-морским базам.
Впрочем, применять ядерную мощь США планировали только в самом крайнем случае, поскольку такие действия незамедлительно повлекли бы за собой ответ, и ряд американских городов был бы просто стёрт с лица земли.
Сначала планировалось применять другие методы - например, отыскивать наши субмарины с помощью специальных магнитов. Несколько раз американцам даже удалось применить эту методику, но русские моряки просто избавлялись от устройств и снова пускались в рейс.
Но кроме применения ядерного оружия, у США были и другие варианты уничтожения советских подлодок, которые в ходе Карибского кризиса особенно часто стали появляться вблизи американских берегов.
К счастью, дальше магнитов дело не пошло, поскольку главы США и СССР смогли преодолеть Карибский кризис и предотвратить ядерную войну. "Хватило ума договориться", - заключает автор.
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