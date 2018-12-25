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США хотели создать в Крыму биолабораторию

25 декабря 2018, 20:54  •  50 • В России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обнародовала пугающую информацию: США собирались создать в Симферополе лабораторию наподобие грузинского центра Лугара, где проводились биологические и медицинские эксперименты на животных и даже людях. Причем, финансируют США такие биобазы из военного бюджета. По словам Поповой, в настоящий момент на территории Украины уже располагаются 11 лабораторий США, модернизированных за счет денег Пентагона.

- В 2014 году, - добавила Попова, - после присоединения Крыма к России, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу.

Мы спросили экс-главсанрача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко - чем американская лаборатория могла грозить Крыму.

- Геннадий Григорьевич, а зачем США планировали создать в Симферополе биолабораторию? И что за противочумная станция там была до этого?

- Да, у нас в Крыму была противочумная станция, мы ее создали в 1980-м - к Летней Олимпиаде. Нет-нет, в самом Крыму не было очага чумы - станция была наблюдательная. Симферополь - это же крупный порт. Вероятность завоза особо опасных инфекций была довольно высока.

Такие же станции были у нас и в Одессе, и в Киеве.

Сегодня там хозяйничают американцы. Они еще строят лабораторию и под Харьковом, на базе одного из ветеринарных институтов. А там рядом - Белгород, граница с Россией.

А их главная цель - создать вокруг России, по всему внешнему периметру , кольцо мощных военно-биологических баз, которые будут нацелены на раскачивание эпидемий, скрытого применения военно-биологических рецептур против нашей страны.

Мы спросили экс-главсанрача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко - чем американская лаборатория могла грозить КрымуФото: Евгения ГУСЕВА

- Насколько это опасно сейчас для нас?

- В любом случае - это опасно. Конвенцию, принятую в 1972 году, по биологическому и токсинному оружию, американцы никогда не соблюдали. А теперь и явно нарушают. Применить это оружие против нас, я думаю, для них никаких тормозов не существует.

- Хорошо, что хотя бы Крым теперь наш и США там не хозяйничают.

- Да, но не забывайте о других лабораториях США, которые остаются на Украине и в Грузии. Это опасно. На это нужно адекватно реагировать.

Геннадий Онищенко: Запад пытается взять Россию в кольцо мощных военно-биологических баз

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