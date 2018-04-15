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США хотели разбомбить Думу, чтобы скрыть правду о химоружии

15 апреля 2018, 20:54  •  66 • Война
Многие российские СМИ с некоторым восторгом распространили новость о том, что их западные коллеги пишут о некой победе России. Мол, атака Запада на Сирию была успешно отражена, при этом никто не пострадал. Самим же русским не понадобился даже один выстрел. Действительно, ситуация рассматривают именно с этой стороны. Однако надо подумать над тем, что все эти реверансы западных журналистов в адрес России имеют цель оказать определенного рода воздействие на лидеров США, Великобритании и Франции, которые участвовали в этом злодеянии. Зная нрав Дональда Трампа, нет никаких сомнений, что он купится на эту провокацию, и высоки риски того, что американцы и их «партнеры» будут поспешно разрабатывать план того, как бы снова ударить по Сирии. В том, что это была своего рода проверка, многие сходятся во мнении. Раз это удалось сделать безболезненно, то что может помешать повтору?
Подобного мнения придерживается российский востоковед и политолог Каринэ Геворкян. По ее мнению, США и те, кто им помогали, готовятся в ближайшем будущем снова ударить по Сирии.
— Я думаю, это была разведка боем. Высока вероятность, что к седьмому мая, когда состоится инаугурация президента РФ, и к девятому мая ценность таких провокаций для Запада вырастет в разы. Это, по их мнению, должно заставить Россию действовать в неудобных обстоятельствах. На самом деле такая довольно пассивная реакция наших военных на эти действия сейчас была только на пользу, потому что они не поддались на провокацию и не обострили положение до максимума. После девятого мая у них будет больше свободы действия, и они смогут подобрать более верную стратегию.
В настоящий момент есть несколько предположений, как надо действовать. Многие считают, что надо было безо всякого сомнения сразу же нанести ответный удар. Другие считают, что Россия проиграет, а третьи занимаются в Сирии своим делом. Они контролируют обстановку и нельзя забывать, что за несколько лет они сумели практически восстановить сирийское государство, во всяком случае территориально. Поэтому сложно сказать, что будет в будущем, но очевидно, что наши специалисты не будут сидеть сложа руки.
При этом Каринэ Геворкян допускает, что сама атака западных страна могла иметь цель сымитировать наличие химического оружия в Сирии. Так по ее мнению некоторые из запущенных ракет сами могли содержать какие-нибудь отравляющие вещества, тот же хлор, например.
Российский военный эксперт Алексей Леонков, у которого мы на днях взяли больше интервью, имеет другой взгляд на то, с какой целью проводилась атака. Как известно, многие ракеты были остановлены, однако это не отменяет того факта, что они куда-то все же летели. Мы задали соответствующий вопрос?
«СП»: — Куда направлялись сбитые ракеты?
— Высока вероятность, что они должны были поразить цели в Думе. И в этом городе они должны были нанести разрушения в тех районах, в которых проводилась операция белых касок. Миссия ОЗХО уже находится в Дамаске, и тут произошла эта атака. Вероятно, так пытались что-то скрыть. Если бы ракеты все же долетели, то члены миссии ОЗХО не могли бы произвести расследование. Они бы просто заявили, что ничего не могут найти, так как в результате атаки все следы были утеряны. Кроме того, это могло помочь «белым каскам», организовавшим эту инсценировку, сохранить статус относительно объективной организации. Но ракеты туда не попали, они были сбиты, и теперь нам всем предстоит ждать результаты расследования.
При этом эксперт так же склонен полагать, что в будущем могут быть нанесены новые удары.
ПВО Сирии отбилась от атаки на аэропорт Дамаска
В этой истории открытыми остаются много вопросов. Одни из них заключается в том, как вообще можно бомбить склады с химическим оружием? Если США уверены, что они поразили именно те цели, о которых говорят, то они при этом знали, что в результате их действий должно было погибнуть много людей. Зарин или хлор никуда не испарятся, они распространятся в атмосферу и нанесут вред как минимум людям, находящимся в радиусе нескольких километров, если не больше, все зависит от количества веществ и погодных условий. Мы задали вопрос об этом австралийскому эксперту Ричарду Фрэнку. И вот, что услышали в ответ:
— Термическое воздействие может практически обезвредить эти опасные вещества. Зарин — это жидкость, которая обычно хранится, под воздействием определенного давления, поэтому взрыв в таких условиях может привести к химической реакции разложения. Обычно это либо безвредные вещества, либо неустойчивые, которые имеют возможность оказать влияние на человека в течение короткого промежутка времени. И надо понимать, что подобные объекты обычно не находятся в густонаселенных районах.
Больше никаких пояснений нам получить не удалось, очевидно, что и эти крайне неудовлетворительны, потому что сам принцип воздействия зарина таков, что его используют при посредничестве взрывчатых веществ (разумеется, это порождает высокую температуру — авт.). Это действительно несколько снижает его эффективность, но часть продуктов разложения при этом так же очень токсична.
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