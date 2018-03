США хотели показать свои боевые возможности в Арктике. Они это сделали

Он тогда ещё ничего не ведал. Даже американскому адмиралу недоступно предвидеть будущее, и потому командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс ещё несколько дней назад торжественно вещал: "Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими партнёрами, чтобы не терять опыт действий в этом полушарии. Эта фотография является наглядной демонстрацией наших возможностей в Арктике".

"Постоянно тренироваться" – это значит участвовать в учениях ICEX 2018. "С нашими партнёрами" – это когда две американские подлодки тренируются вместе с британской HMS "Trenchant" (S 91) типа "Трафальгар". "В этом полушарии" – в море Бофорта в американско-канадской Арктике.

"Демонстрация наших возможностей" – учебные стрельбы по России после всплытия во льдах.

Демонстрация на самом деле

Между прочим, угроза вовсе нешуточная. Стрельбы, конечно, формально называются "по условному противнику", и ракеты, конечно, в сторону России не полетят.

Но всё остальное – по-взрослому. Под ударом оказывается командный и начальствующий состав Российского военно-морского флота. В результате действий американцев оно рискует… лопнуть от смеха.

"Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса "Лос-Анджелес" пробивается через лёд в ходе учений ICEX 2018, - так и представляется ликующий голос американского комментатора, которым он мог бы зачитывать данное официальное сообщение. - Это пятинедельная тренировка ВМС США, проводимая для оценки оперативной готовности флота и повышения понимания Арктики".

Дальше - красивые фанфары и переход к следующим победам.

Не получилось. Не получилось следующих побед. Получилось, что "быстроходная субмарина" Hartford всё же сумела пробить арктический лёд и вплыть на поверхность. Но при этом встала криво, с сильным дифферентом на корму. А потому нанести ракетный удар по "условному" противнику не смогла.

Но это ещё можно трактовать как успех. Ибо вторая американская подлодка Connecticut (класс "Сивулф") всплыть не смогла вовсе.

Royal Navy #submarine HMS Trenchant (S91) surfaced in the Arctic Circle for #ICEX2018.



Photos: MC2 M. H. Lee, USN. pic.twitter.com/U0U2Fi8Tzz