США хотели показать свои боевые возможности в Арктике. Они это сделали

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Пытаясь поразить Россию хотя бы в рамках учений, подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики

Он тогда ещё ничего не ведал. Даже американскому адмиралу недоступно предвидеть будущее, и потому командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс ещё несколько дней назад торжественно вещал: "Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими партнёрами, чтобы не терять опыт действий в этом полушарии. Эта фотография является наглядной демонстрацией наших возможностей в Арктике".

"Постоянно тренироваться" – это значит участвовать в учениях ICEX 2018. "С нашими партнёрами" – это когда две американские подлодки тренируются вместе с британской HMS "Trenchant" (S 91) типа "Трафальгар". "В этом полушарии" – в море Бофорта в американско-канадской Арктике.

"Демонстрация наших возможностей" – учебные стрельбы по России после всплытия во льдах.

Демонстрация на самом деле

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Между прочим, угроза вовсе нешуточная. Стрельбы, конечно, формально называются "по условному противнику", и ракеты, конечно, в сторону России не полетят.

Но всё остальное – по-взрослому. Под ударом оказывается командный и начальствующий состав Российского военно-морского флота. В результате действий американцев оно рискует… лопнуть от смеха.

"Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса "Лос-Анджелес" пробивается через лёд в ходе учений ICEX 2018, - так и представляется ликующий голос американского комментатора, которым он мог бы зачитывать данное официальное сообщение. - Это пятинедельная тренировка ВМС США, проводимая для оценки оперативной готовности флота и повышения понимания Арктики".

Дальше - красивые фанфары и переход к следующим победам.

Не получилось. Не получилось следующих побед. Получилось, что "быстроходная субмарина" Hartford всё же сумела пробить арктический лёд и вплыть на поверхность. Но при этом встала криво, с сильным дифферентом на корму. А потому нанести ракетный удар по "условному" противнику не смогла.

Но это ещё можно трактовать как успех. Ибо вторая американская подлодка Connecticut (класс "Сивулф") всплыть не смогла вовсе.

Royal Navy #submarine HMS Trenchant (S91) surfaced in the Arctic Circle for #ICEX2018.



Photos: MC2 M. H. Lee, USN. pic.twitter.com/U0U2Fi8Tzz — David Bober (@mrdavidboberesq) 16 марта 2018 г.

О судьбе англичан не сообщается ничего. Им должно было быть не до всплытия во льдах – они наверняка сидели и коллективно рыдали от кровавого беспредела русских в Англии, запросто позволяющих себе душить газами честных британских шпионов.

Но даже эта трагедия меркнет перед толщиною льда, который всё-таки удалось проломить героическим, хоть и немножко с дифферентом, американским подводникам – 40 сантиметров! Почти 16 дюймов!

Более того, всё-таки удалось сделать фотографии, где на заднем плане то ли нафотошоплена, то ли действительно просунула рубку в полынью ещё одна лодка. Может, вторая американская. Или, может, англичане утёрли слёзы и ударным трудом решили ответить на призыв премьер-министра Терезы Мэй отомстить клятым русским. Мол, они там с королевой на чемпионат мира в Москву не поедут, а мы тут льды могучим британским плечом раздвинем!

Одно ясно: это точно не была русская подлодка. Ей тоже, конечно, по уму-то, приходится полыньи искать для подобного рода всплытия из-подо льда. Но только русские атомные подводные ракетоносцы могут позволить себе искать такие полыньи недолго. Просто потому, что специально продуманные для действий в Арктике лодки проектов, например, 941 (такие как "Дмитрий Донской") или 949А ("города" - "Смоленск", "Тверь", "Орёл" и т.д.) способны проламывать толщу ледяного покрова до 2,5 метров толщиной. А таких льдов – многолетних – в нынешней Арктике не так и много.

В итоге американцы настолько наглядно продемонстрировали свои возможности в Арктике, что просто страх берёт за здоровье и даже жизнь наших адмиралов…

Покровский Александр