Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]
Как стать гepoем для Укpaины
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток...
Валютный рай для оффшоров?
Главная / Война

США «холодно» восприняли предложение России по Сирии

04 августа 2018, 12:24  •  150 • Война
Россия использовала засекреченный охраняемый канал связи для переговоров с высшим военным руководством США, чтобы предложить вместе сотрудничать в сфере восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев обратно на родину, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американский правительственный меморандум.
Это предложение было изложено в письме начальника Генштаба Минобороны России Валерия Герасимова имя председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
По мнению американских аналитиков, это предложение иллюстрирует, как «Россия, помогая переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, оказывает давление на Вашингтон и другие стороны, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под контролем Москвы. Такое сотрудничество, вероятно, еще больше укрепит власть Асада».
«В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, с тем, чтобы принять возвращающихся беженцев», — указывается в послании.
Американские власти восприняли предложение России «довольно холодно». В их комментарии на послание Москвы говорится, что политика США должна быть направлена на такие действия, которые привели бы к политическому решению о прекращении семилетней гражданской войны в Сирии, включая такие шаги, как демократические выборы, проводимые под контролем ООН.
Секретариат Данфорд отказался комментировать переговоры с Герасимовым.
«В соответствии с ранее принятой практикой оба генерала продолжили сохранять конфиденциальность своих разговоров», — заявила пресс-секретарь американского военного Паула Данн.
В конце прошлого месяца специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на пересмотр позиции США и участии Вашингтона в переговорах по Сирии в астанинском формате, передает ФАН.
Дипломат указал на то, что Россия сожалеет об отказе США принять участие в работе 10-й международной встречи по Сирии, которая была направлена на достижение долгосрочного политического урегулирования. Он отметил, что американские коллеги «самоустранились».
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что в ходе «открытого диалога сторонам можно выйти на взаимоприемлемые какие-то развязки».
«Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем все же примут участие в работе астанинского формата», — констатировал Лаврентьев.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии нет.
Так в российском военном ведомстве прокомментировали слова командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, который заявил, что невозможно взаимодействовать с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».
«Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно. При этом никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует», — сказал Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что такими заявлениями Вотел не только дискредитировал официальную позицию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов, «но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии».
Боевики хорошо заплатят Европе, чтобы спастись от России
Чуть ранее Конашенков заявил, что ведомство готово к выполнению договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по международной безопасности.
«Министерство обороны России готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки», — заявил Конашенков.
Он также подчеркнул готовность Генерального штаба и других структур активизировать контакты с американскими коллегами для решения вопросов по продлению действия Договора о стратегическом наступательном вооружении и взаимодействия в Сирии, передает НСН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
150
Источник
Похожие новости
28 июля 2018, 17:54
Расписание Трампа: август — война с Ираном
01 августа 2018, 19:24
«О какой вербовке идет речь, непонятно»
03 августа 2018, 03:54
Осенённые именами русских полководцев

03 августа 2018, 16:54
Боевики хорошо заплатят Европе, чтобы спастись от России
04 августа 2018, 12:24
США «холодно» восприняли предложение России по Сирии
30 июля 2018, 15:24
«Сирия станет федерацией, и править в ней будет Путин»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 июля 2018, 02:56
Дякула послан небом
03 августа 2018, 07:09
Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
31 июля 2018, 07:39
Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя
02 августа 2018, 22:54
Усик окончательно отклеился
02 августа 2018, 00:36
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
29 июля 2018, 01:54
"Ничего нового. Абсолютно": В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.