США «холодно» восприняли предложение России по Сирии

Россия использовала засекреченный охраняемый канал связи для переговоров с высшим военным руководством США, чтобы предложить вместе сотрудничать в сфере восстановлении Сирии и репатриации сирийских беженцев обратно на родину, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на американский правительственный меморандум.

Это предложение было изложено в письме начальника Генштаба Минобороны России Валерия Герасимова имя председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

По мнению американских аналитиков, это предложение иллюстрирует, как «Россия, помогая переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, оказывает давление на Вашингтон и другие стороны, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под контролем Москвы. Такое сотрудничество, вероятно, еще больше укрепит власть Асада».

«В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, с тем, чтобы принять возвращающихся беженцев», — указывается в послании.

Американские власти восприняли предложение России «довольно холодно». В их комментарии на послание Москвы говорится, что политика США должна быть направлена на такие действия, которые привели бы к политическому решению о прекращении семилетней гражданской войны в Сирии, включая такие шаги, как демократические выборы, проводимые под контролем ООН.

Секретариат Данфорд отказался комментировать переговоры с Герасимовым.

«В соответствии с ранее принятой практикой оба генерала продолжили сохранять конфиденциальность своих разговоров», — заявила пресс-секретарь американского военного Паула Данн.

В конце прошлого месяца специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на пересмотр позиции США и участии Вашингтона в переговорах по Сирии в астанинском формате, передает ФАН.

Дипломат указал на то, что Россия сожалеет об отказе США принять участие в работе 10-й международной встречи по Сирии, которая была направлена на достижение долгосрочного политического урегулирования. Он отметил, что американские коллеги «самоустранились».

При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что в ходе «открытого диалога сторонам можно выйти на взаимоприемлемые какие-то развязки».

«Мы рассчитываем, что наши американские коллеги пересмотрят свою позицию и в дальнейшем все же примут участие в работе астанинского формата», — констатировал Лаврентьев.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии нет.

Так в российском военном ведомстве прокомментировали слова командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, который заявил, что невозможно взаимодействовать с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».

«Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно. При этом никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что такими заявлениями Вотел не только дискредитировал официальную позицию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов, «но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии».

Чуть ранее Конашенков заявил, что ведомство готово к выполнению договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по международной безопасности.

«Министерство обороны России готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки», — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул готовность Генерального штаба и других структур активизировать контакты с американскими коллегами для решения вопросов по продлению действия Договора о стратегическом наступательном вооружении и взаимодействия в Сирии, передает НСН.