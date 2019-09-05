США капитулируют перед талибами

Автор:

Покровский Александр

Информация о результатах переговоров между США и запрещённым в России афганским движением Талибан* приходит не то что смутная или противоречивая… Напротив, судя по развернувшимся в Америке дискуссиям в политическом истеблишменте, всё ясно: предварительное соглашение о выводе американских войск из страны, а переговоры на эту тему шли больше года, всё же заключено. По крайней мере, прелиминарно, как это называется на дипломатическом языке.

И теперь речь идёт об адаптации этого, казалось бы, невозможного договора в политическое пространство.

Политическое пространство Афганистана

О скором результате отчитался представитель на переговорах от США, он же специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Мы завершили этот раунд переговоров с Талибаном* в Дохе. Позднее сегодня я отправлюсь в Кабул для консультаций,

— написал он в своём Twitter.

Но после этой, в целом нейтральной, информации он прямо дал понять, что обе стороны находятся на пороге подписания соглашения, которое «сократит насилие и позволит афганцам сесть за стол переговоров для обсуждения устойчивого мира и территориальной целостности Афганистана».

موږ د یوه داسې توافق په درشل کې یو چې زورزیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به ور پرانیزي چې سره کښیني او د یوې باعزته او پایدارې سولې او د یوه متحده او بااقتداره افغانستان په اړه چې متحده ایالتونو، متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونکړي، مذاکرات وکړې. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) September 1, 2019

Детали соглашения, понятно, известны только переговорщикам и их шефам в политическом руководстве. Но общая информация секретом не является. В течение 4,5 месяца американцы должны вывести практически все свои войска с территории страны. Это означает эвакуацию 14 тысяч военнослужащих и пяти военных баз. Есть также информация, что Афганистан покинут и служащие частных военных компаний, на которых, собственно, уже давно лежала основная тяжесть боевой работы в раздираемой гражданской войной стране.

Утверждается также, что какая-то незначительная часть американских военных останется для охраны посольства и американских объектов.

В этом свете обещание Халилзада слетать из столицы Катара Дохи, где шли переговоры, в столицу Афганистана Кабул для неких «консультаций» выглядит двусмысленно до интимности.

Фото: www.globallookpress.com

Консультации, простите, о чём? Афганское правительство без американцев не в состоянии будет удержать власть и территории. Если американцы уходят – а они уходят, ибо сама логика переговоров с талибами* строится на этом, значит, и кабульскому правительству надо паковать пожитки. Консультироваться о своей судьбе ему нужно теперь, скорее, с Талибаном*,

– сказал в разговоре с Царьградом один из экспертов российской стороны.

Таким образом, речь, скорее, должна идти о том, что Халилзад проинформирует афганское руководство о достигнутых с талибами* договорённостях, отметил специалист. По сути, спецпредставитель США стал работать курьером между талибами* и режимом, передавая, очевидно, от первых некие условия, по которым они не сразу начнут вешать членов его руководства. Или не всех.

Между тем, сам Талибан соглашается вести с правительством переговоры о прекращении огня, но не соглашается вести переговоры о власти. Точнее говоря, движение не берёт на себя никаких обязательств о своём участии в каких-то коалициях. Которые, объективно говоря, одни только и способны нарисовать хотя бы призрачные гарантии безопасности для тех, кто правит сегодня Афганистаном.

При этом надо помнить, указал собеседник Царьграда, что Талибан – далеко не единая и даже не иерархическая структура. Её можно назвать сетецентрической, но на деле она представляет собою коалицию этих самых «центров», до времени объединённых общею целью свалить режим в Кабуле. Там есть силы более умеренные и более экстремистские, более стремящиеся к власти и более стремящиеся к контролю над, что называется, «потоками».

В общем, Талибан* – этакий Афганистан в миниатюре, который, как набор сообществ, таков же, как его география. То есть – даже не сетецентрический, а просто – сетевой. Как сеть долин, разделяемых горами и пустынями, практически в каждой из которых – своё отдельное сообщество. Добавьте в эту картину постоянное движение таких сообществ, с взаимным притяжением, отталкиванием, подчинением и распадом – и вы поймёте Афганистан. Его политическое пространство.

Правда, для этого не хватит даже аппарата квантовых алгебр. А ведь алгебры имеют дело всего лишь с числами, а не с людьми…

Фото: www.globallookpress.com

Политическое пространство Америки

С Америкой несколько проще. Тут политическое пространство всё же некоторым образом централизовано, иерархизированно и в известном смысле «алгебраизированно». Ну, или узаконено, хотя тут тоже в основе люди, а не числа.

И вот эти люди – спорят. Сильно спорят.

Вот, скажем, государственный секретарь США Майкл Помпео выступил против самого подписания соглашения с движением Талибан*. По крайней мере, так утверждает журнал Time. Ему и тем силам, которые за ним стоят, не нравится, что талибы* должны будут держать контроль и разрешать или запрещать американским военным использовать силу. И даже не против себя, а против запрещённой в России террористической группировки Аль-Каида*. Но это, понятно, достаточно формальная причина. На деле этим людям не нравится почти гарантированная перспектива отъёма у Вашингтона контролируемого им режима в самом центре Евразии. А Россия? Китай? Иран? Индия с Пакистаном? Вот так взять и убраться со стратегически важной «высоты» в тылу всех этих стран?

А тут ещё Талибан* требует, чтобы соглашение с ним подписал Майк Помпео лично. Ну, понятно: это талибам* – официальное мировое признание. А бедняге Майку какое унижение?

С другой стороны дискуссионного ристалища роняют тоже горькие, но смиренные слова те, кто считает, что войну в Афганистане Америка уже не сможет выиграть ни при каких обстоятельствах. В тех горах даже ядерные бомбы не помогут. Пробовали вон уже. Проэкспериментировали с помощью самой мощной неядерной бомбы в мире. И что? Убили то ли 100, то ли двух террористов. Даже точно подсчитать невозможно. А чего добились? Ровным счётом ничего!

Так не лучше ли сейчас, пока есть окно возможностей, сделать хорошую мину при плохой игре? Привлечь к соглашению те самые соседние страны, мировое сообщество, ООН. Сделать мировое шоу, после чего удастся хотя бы собственных интеллектуальных амёб, с десятилетиями выстригаемыми пропагандой мозгами, убедить в том, что на деле одержана большая победа!

Однако и Вашингтон, и талибы* понимают, что вывод войск станет процессом необратимым. Даже если террористы повесят нынешнего афганского президента Гани, их не удастся даже наказать. Не говоря уже о том чтобы вернуть ситуацию на исходные.

И самое унизительное при этом для Америки – осознание, даже твёрдая уверенность, что талибы* так и сделают. Нет, лично президент Гани, может и не быть казнён. Например, американцы заберут его с собой. Но что нынешний проамериканский политикум Афганистана запляшет в талибской* петле – гарантированно…

Президент Афганистана Гани Ашраф. Фото: www.globallookpress.com

Ну, то есть США капитулируют перед Талибаном в любом случае.

И вот символом этого нелёгкого – да и, очевидно, кровавого, в конечном итоге, выбора стала колеблющаяся позиция президента Америки.

Согласно ТАСС, Дональд Трамп «отказался прогнозировать, заключат ли Соединённые Штаты договорённость о прекращении боевых действий в Афганистане с радикальным движением Талибан*».

Посмотрим. Мы будем вести с ними переговоры, мы продолжаем вести переговоры. Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться,

- обтекаемо заявил глава Белого дома.

Ну! А если нет?

А если нет, объявил великолепный старина Донни, то США смогут «при желании» быстро добиться победы: «Мы способны одержать победу очень быстро». Но США, оказывается, не хотят этого делать! Американцы, мол, не полицейские.

Это, конечно, ново для мирового жандарма, коим США себя назначили и много лет служили. Но это уже не важно. Важна главная мысль, что проявилась в этих словах Дональда Трампа.

Вот эта мысль: США капитулируют…

* Запрещенные в России террористические организации.