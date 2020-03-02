США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться • 156 • Аналитика © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea Вашингтон воспользовался эпидемией коронавируса и тем, что внимание рядовых американцев приковано к падению финансовых рынков, чтобы тихо, быстро и решительно капитулировать в Афганистане. Более 2200 убитых американских солдат, более 20 тысяч раненых, 18 лет войны и оккупации, а также более двух триллионов долларов США, потраченных на "афганскую кампанию", — все это было зря, все это было вчера выброшено в мусорную корзину истории в рамках подписания одного из самых унизительных соглашений за всю историю США. Это "мирное соглашение" является фактической капитуляцией, и те усилия, которые предпринимают американские дипломаты и медийщики с целью продвижения в инфополе тезиса о том, что "это — не капитуляция и не поражение, а прекрасный мирный договор", лишний раз доказывают унизительность происходящего для официального Вашингтона. Выступая в рамках церемонии капитуляции, то есть подписания "мирного соглашения", госсекретарь США Майк Помпео заявил: "Это соглашение ничего не будет значить, и сегодняшние добрые чувства не будут длиться долго, если мы не предпримем конкретные действия в отношении взятых обязательств и обещаний. <...> Я знаю, что будет искушение заявить о победе. Но победа — победа афганцев — будет достигнута только тогда, когда они смогут жить в мире и процветать". Сравним это с позицией движения "Талибан", которую приводит американское информационное агентство Bloomberg: "Накануне сегодняшней церемонии подписания соглашения с США о начале мирных переговоров талибы объявили, что они уже победили. "Это день победы", — сказал Шер Мохаммад Аббас Станекзай, переговорщик движения "Талибан". — Победа пришла с помощью Бога". Самого факта того, что США, чей военный бюджет (748 миллиардов долларов в год) превышает весь ВВП Афганистана (18 миллиардов долларов в год) в 41 раз, вынуждены договариваться о мире с движением "Талибан", достаточно для того, чтобы понять, кто тут проиграл и с каким счетом. По большому счету соглашение сводится к следующему размену: "Талибан" воздерживается от насилия в отношении официального афганского правительства на период, достаточный для того, чтобы западные СМИ и избиратели вообще забыли про существование Афганистана, а потом талибы могут делать все, что захотят. РИА Новости приводит официальную конфигурацию переговорного процесса и взаимных обязательств: "Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Показательно, что в соглашении не то что нет признания каких-то фундаментальных уступок со стороны талибов (если не считать обещания бессрочного перемирия некой уступкой), но даже нет обязательств по соблюдению какого-то заданного политического формата последующего урегулирования, которое было бы хоть как-то выгодно Вашингтону. Как справедливо отмечает аналитик агентства Bloomberg, "США намеренно оставляют неясность (в вопросе того. — Прим. ред.), действительно ли талибы признают избранное правительство Афганистана, за которое США и их партнеры по коалиции воевали и умирали". Получается, что от "Талибана" не потребовали даже признать официальное правительство или результаты выборов, которые прошли в Афганистане под присмотром американской армии. Если это не поражение и не приговор всей американской военной операции в этой стране, то что это? Для полноты картины стоит добавить еще один штрих к портрету "мирного урегулирования" по-американски: выступая в Дохе во время церемонии подписания соглашения, Майк Помпео не нашел вообще никаких аргументов в пользу того, что это соглашение является хорошей идеей. И за неимением лучшего заявил, что "за последние шесть дней" в Афганистане зафиксировано сокращение насилия, — и, по всей видимости, это все, чем может похвастаться бывший руководитель ЦРУ на афганском направлении. Даже симпатизирующие Вашингтону СМИ, такие как агентство Рейтер, признают, что "существует также нерешенный вопрос о том, кто сформирует афганскую команду переговорщиков, которая будет вести диалог с талибами о том, как привлечь повстанцев к политическому процессу и в конечном итоге — как разделить власть с движением ("Талибан". — Прим. ред.)". В этом контексте действия США выглядят так, как будто своих сторонников в Афганистане они просто бросают на произвол судьбы, а единственная твердая и понятная часть американского гениального плана заключается в том, чтобы вывести войска и потом долго и со вкусом снимать голливудские фильмы о решительной и героической победе бравых американских солдат над талибами. Практика показывает, что это не такое уж и плохое решение: с учетом влияния американской машины художественной пропаганды на мозги наших современников через несколько лет только эксперты по геополитике будут знать, что США, на самом деле, в Афганистане проиграли, причем тех, кто посмеет об этом писать в западных СМИ, будут обвинять в распространении конспирологических теорий и подозревать в работе на российские спецслужбы. Вот только все эти фильмы не помогут тем, чьи родственники погибли на этой войне, и речь идет не только об американских солдатах, но и о солдатах тех стран, чьи политики решились выслужиться перед Вашингтоном, отправив в Афганистан свое "пушечное мясо": Великобритании, Польши, Румынии, Канады, Франции, Грузии, Эстонии, Латвии и так далее. Участие на побегушках в войнах великой американской империи, наверное, престижно, — но только когда империя выигрывает. А сейчас империя показала свою слабость, и весь мир эту слабость увидел. При этом нельзя не заметить, что решение о выходе из Афганистана — это смелое решение президента Трампа, вызванное, с одной стороны, политической целесообразностью (у Трампа избирательная кампания, и он обещал вывести войска еще в 2016 году), а с другой — экономической необходимостью. В отличие от американской пропаганды, Трамп еще в 2016 году говорил о том, что американская экономика — "один большой жирный пузырь", и понимает, что бесконечные войны могут стать той самой иголкой, которая этот "пузырь" проткнет. Хороший бизнесмен умеет признавать и обрезать убытки и сбрасывать непрофильные активы. После того как Трамп избавился от дамоклова меча импичмента и "российского расследования", он наконец-то смог перейти к выполнению именно этой части своих электоральных обещаний. И самое важное в этой истории — это не судьба Афганистана или курдов (которых Трамп списал со счетов и оставил на произвол судьбы в первую очередь), а то, от каких еще "чемоданов без ручки" захочет немедленно избавиться эффективный вашингтонский менеджер. Выбор богатый, но первые кандидатуры на немедленную "продажу" очевидны. Тем более что как минимум один такой "чемодан без ручки" активно помогал Демократической партии валить Трампа в 2016 году, а потом отказывался вести расследование коррупции Джо Байдена. Продолжение у этой истории обязательно будет, тем более что президент США славится своей злопамятностью. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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