Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

США избавятся от мигрантов с помощью коронавируса

21 апреля 2020, 17:10  •  73 • Политика
Фото: - rising debts Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance|www.globallookpress.com
Трамп выполнит предвыборное обещание благодаря пандемии
В США перестанут пускать мигрантов. Глава Белого дома Дональд Трамп уже делал попытки закрыть страну от приезжих, но процессу мешали его политические оппоненты. Сейчас же у него есть все шансы успешно реализовать свой план, полагает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.
Главный аргумент Трампа заключается в том, что в стране сильно выросла безработица из-за коронавируса. Американцам самим нужна зарплата, поэтому мигрантам в США не место. "На фоне атаки невидимого врага, а также в связи с необходимостью защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в США!" – сообщил Трамп в "Твиттер".
И это не голословное заявление, считает эксперт. "Если демократы мобилизуют свой электорат, они могут затормозить это решение или наложить на него вето в Палате представителей. Но президент может пробить этот закон", – сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.
Для Трампа вопрос с мигрантами принципиален. Еще в предвыборную кампанию-2016 он обещал американцам избавиться от мигрантов, которые демпингуют на рынке труда, напоминает телеканал "360". Строительство стены на границе с Мексикой и попытка ограничить въезд мусульман в США не принесли ожидаемых результатов. Указ о мигрантах ради преодоления последствий пандемии придется как нельзя более кстати в преддверии новых президентских выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
21 апреля 2020, 12:10
Оперный певец поставил под угрозу тысячи человек. Кто раскрутил бунт во Владикавказе?
21 апреля 2020, 02:10
В Госдуме назвали источник фейков о коронавирусе в России
21 апреля 2020, 08:10
Выплаты мигрантам не помогут: Эксперты предсказали в России социальный взрыв и рост преступности
21 апреля 2020, 10:10
Госдума незаметно "оцифровала" всех граждан России. Чем грозит законопроект о ЕФИРе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
14 апреля 2020, 22:10
«Фашистская тактика» – Украина придумала, как запустить флот НАТО в Азов в обход Конвенции Монтрё
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
19 апреля 2020, 22:35
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.