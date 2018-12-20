США из Сирии выходить не будут - эксперты

Российские политики предполагают, что заявление США о выводе войск не более чем пропаганда

Автор:

Жуйков Денис

Сегодня вечером по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. В своем Twitter он гордо написал: «Мы одержали победу над ИГИЛ в Сирии», хотя, по оценкам Пентагона, обнародованном на днях, на территории Сирии и Ирака всё еще может находиться до 30 тысяч боевиков ИГИЛ (террористчиская организация, запрещённая в России).

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила, что процесс по отправке военного контингента из Сирии в США уже начался, однако

это не означает, что борьба коалиции во главе с США против Исламского государства уже завершена.

Госдеп, в свою очередь, уже заявил о том, что его сотрудники обязаны покинуть территорию Сирии в ближайшие сутки.