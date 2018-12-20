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США из Сирии выходить не будут - эксперты
20 декабря 2018, 02:54 • 44 • В мире
Российские политики предполагают, что заявление США о выводе войск не более чем пропаганда
Автор:
Жуйков Денис
Сегодня вечером по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. В своем Twitter он гордо написал: «Мы одержали победу над ИГИЛ в Сирии», хотя, по оценкам Пентагона, обнародованном на днях, на территории Сирии и Ирака всё еще может находиться до 30 тысяч боевиков ИГИЛ (террористчиская организация, запрещённая в России).
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила, что процесс по отправке военного контингента из Сирии в США уже начался, однако
Госдеп, в свою очередь, уже заявил о том, что его сотрудники обязаны покинуть территорию Сирии в ближайшие сутки.
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