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США испугались военных учений России в Баренцевом море: NI назвал причину

26 мая 2021, 01:35  •  7 • Политика
Российские учения в Баренцевом море вызвали беспокойство в Вашингтоне. "В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", - отмечает The National Interest.
Регулярные учения Северного флота ВМФ России в Баренцевом море вызывают беспокойство у властей США. Об этом пишет американский военно-аналитический журнал The National Interest.
Издание цитирует слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Москвы на защиту своих границ в Арктике. Также журнал напоминает о высказывании министра, что Кремль праве самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.
Дополнительным поводом для беспокойства США является стремительная модернизация флота России в регионе. В частности, речь идёт о постановке на вооружение гиперзвуковых ракет "Циркон", способных топить американские авианосцы.
В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России,
- пишет The National Interest.
Также издание напоминает, что с 2021 по 2023 год Россия будет председательствовать в Арктическом совете.

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