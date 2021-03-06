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США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением

06 марта 2021, 00:15  •  87 • Политика
США выразили недовольство поставками вакцин из России и Китая. "Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии", - заявила Псаки.
США обеспокоены тем, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для выполнения дипломатических задач. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Джен Псаки.
Речь идёт о том, что всё больше стран разочаровываются в западных вакцинах, которые не только обладают целым рядом неприятных побочных эффектов, но ещё и поставляются в недостаточных объёмах. США, к примеру, заявили, что не собираются делиться своей вакциной ни с кем, пока не привьют всех граждан внутри страны.
Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии,
- заявила Псаки на брифинге в Белом доме.
Она добавила, что США выступают за то, чтобы вакцина от коронавируса распространялась не по договорённостям между странами, а через международные программы типа COVAX.
Напомним, что после фиаско с вакциной от западных компаний, которые не смогли обеспечить нужный объём поставок, Европейский союз спешно проводит регистрацию российской вакцины "Спутник V". А ряд стран Восточной Европы даже не стали дожидаться этого и напрямую договорились с Россией о поставках препарата.

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