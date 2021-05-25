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США испортили британский план с санкциями против "Северного потока - 2"

25 мая 2021, 21:55  •  128 • Политика
США испортили британский план с санкциями против "Северного потока - 2". Белый дом официально заявил, что не считает Россию причастной к инциденту с самолётом в Минске.
Об этом во вторник заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, выступая перед журналистами.
Мы не считаем, что это имело место. Я никоим образом вчера не указывала на то, что мы так считали, и в этом плане ничего не изменилось, - подчеркнула она.
Отметим, что британские политики придерживаются иного мнения. Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти страны должны рассмотреть вопрос о введении санкций против русских газопроводов "Ямал - Европа" и "Северный поток - 2" в связи с инцидентом в Минске. Глава британской дипломатии считает, что операция с самолётом в Белоруссии была проведена с "молчаливого согласия Москвы", поэтому русских необходимо наказать. Никаких доказательств он приводить не стал.
По мере того как Великобритания продолжает агрессивную риторику в адрес Москвы, другие европейские страны, напротив, ищут способ наладить отношения с Москвой. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС активнее взаимодействовать с Москвой, поскольку это отвечает европейским интересам. Она также заявила об отсутствии подтверждённых сведений о причастности России к инциденту с самолётом.
Напомним, что в воскресенье самолёт Ryanair, летевший в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства на борту не оказалось, однако правоохранительные органы задержали пассажира самолёта - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал разжигал и координировал массовые беспорядки в Белоруссии из Польши и признан в республике экстремистским.

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