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США используют Великобританию в борьбе с Россией - эксперт

30 октября 2020, 15:00  •  53 • Политика
Фото: Werner Lang/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Поддерживая союзника, Лондон прикрывает и собственные провалы
Белый дом назначил Британию главным борцом с Россией на европейском континенте. Особенно это заметно в преддверии американских выборов: сейчас и в США, и в Соединенном Королевстве активно разыгрывается карта с "русскими хакерами", которые вмешиваются в западные демократические процессы.
О том, что Лондон ведет кибервойну с Москвой, на днях рассказал бывший советник британского премьера Марк Седвилл. Он заявил, что после отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 г. Лондон незаметно нанес ряд чувствительных ударов по Москве, в том числе в киберпространстве. Столь откровенное заявление свидетельствует о том, что Запад уже не скрывает своих нападок на Россию ради собственной выгоды.
По мнению политолога Ивана Аркатова, дать команду "фас" Лондону мог старший товарищ – Вашингтон:
"Британцы вполне могут отыгрывать свою роль в преддверии американских выборов президента. В целом, это суровое продолжение политики давления на Россию",
– цитирует политолога Nation News. По мнению Аркатова, обвинения в хакерских атаках тем удобны, что их практически невозможно доказать – современные технологии позволяют наносить удар, используя чужой ip-адрес, даже зарубежный.
Политолог также допустил, что британские спецслужбы могли где-то проколоться, а вину решили возложить на Россию. Словами же об "ответном ударе" они просто пытаются защитить себя от общественного осуждения.
Ранее стало известно, что группа британских законодателей подала иск к правительству за то, что оно не защитило подданных Королевства от российского влияния.
В сентября 2020 г. Кремль обратился к Белому дому с предложением заключить "пакт о ненападении" в киберпространстве. К соглашению пригласили присоединиться и другие страны.

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