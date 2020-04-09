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США используют в нефтяной войне с Россией отработанные на Китае методы

09 апреля 2020, 16:35  •  136 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сокращать собственную добычу Вашингтон не собирается
Президент США Дональд Трамп задумал решить мировой нефтяной кризис без ущерба для американских компаний. В ход опять могут пойти санкции. Об этом глава Белого дома сообщил руководителям нефтяных компаний Америки накануне онлайн-совещания ОПЕК+.
"Президент Трамп высказался в пользу санкций на импортируемую нефть, возможно, на основании того же закона о торговле, который был использован против Китая", – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Ранее Вашингтон потребовал от Москвы и Эр-Рияда договориться о существенном сокращении добычи нефти, поскольку сейчас предложение на рынке слишком большое и цены на черное золото опустились ниже себестоимости сланцевой нефти. Американские производители даже заявили, что готовы и сами сократить добычу. Однако Трамп не счел нужным ограничивать своих нефтяных магнатов подобными государственными обязательствами. Вместо этого он предпочел надавить на Россию и Саудовскую Аравию:
"Данная тактика нацелена на усиление позиций США", - раскусил задумку Белого дома американский журналист.
Ранее СМИ сообщали, что нефтепроизводители США лоббируют законопроект, который позволит вводить санкции против российских и саудовских компаний топливно-сырьевой отрасли. Помимо этого, Запад подталкивает Турцию к вооруженному конфликту с Россией в Сирии: это ослабит Москву и заставит ее забыть о нефтяных амбициях.

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