США используют санкции для защиты своих компаний от конкуренции - МИД России

Санкции США являются методом недобросовестной конкуренции на мировом рынке энергоресурсов. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России по поводу очередных ограничительных мер.

В ведомстве отмечают, что США пытаются создать помехи для внешнеэкономических связей России и тем самым надавить на Москву. К этой же категории относятся провокации с невыдачей виз российским дипломатам, считают в МИД.

"Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года", - цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

США используют административный ресурс для создания преимущества в пользу американских компаний, которые не могут выдержать честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках, так как Вашингтон не может оказать влияния на отношения Москвы с другими государствами, пишет Nation News.