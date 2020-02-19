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США используют санкции для защиты своих компаний от конкуренции - МИД России
19 февраля 2020, 11:54 • 24 • Политика
Санкции США призваны защитить американские компании от конкурентов из России, так как Вашингтон не может по-другому оказать влияние на Москву, сообщает российский МИД.
Санкции США являются методом недобросовестной конкуренции на мировом рынке энергоресурсов. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России по поводу очередных ограничительных мер.
В ведомстве отмечают, что США пытаются создать помехи для внешнеэкономических связей России и тем самым надавить на Москву. К этой же категории относятся провокации с невыдачей виз российским дипломатам, считают в МИД.
США используют административный ресурс для создания преимущества в пользу американских компаний, которые не могут выдержать честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках, так как Вашингтон не может оказать влияния на отношения Москвы с другими государствами, пишет Nation News.
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