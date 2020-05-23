США используют против Сирии оружие, после которого она не сможет выжить

В воскресенье 17.05.2020 утром, по словам жителей деревни Адла, в сельской местности Шаддади, к югу от г. Эль-Хасаки, вертолеты Apache оккупационных сил США летели низко и сбрасывали «тепловые шары» — зажигательное оружие, в результате чего пшеничные поля взорвались огнем, в то время как горячие сухие ветры раздували бушующий огонь.

После доставки своего огненного груза вертолеты в агрессивной манере пролетели вблизи домов, что заставляло жителей и особенно маленьких детей опасаться за свою жизнь. Этот военный маневр давал четкий сигнал: не продавайте свою пшеницу сирийскому правительству. Глава сельскохозяйственного управления Эль-Хасаки Раджаб Саламех заявил агентству SANA*, что на сельскохозяйственных полях в сельской местности Тал-Тамера также вспыхнуло несколько пожаров.

Вертолеты Apache вылетают с нелегальных баз США в Сирии. Президент США Трамп изображает себя борцом за интересы американских христиан, и у него миллионы лояльных сторонников среди прихожан христианских церквей по всей территории США. Между тем, христианская Библия утверждает во Второзаконии 20:19**, что грехом против Бога является уничтожать еду или урожай продовольственных культур даже во время войны.

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Хлеб является самым важным продуктом питания в Сирии, и несмотря на глобальную пандемию, Дамаск заинтересован в обеспечении своих поставок зерна после того, как две недели назад в стране приступили к ежегодному сбору урожая пшеницы. 4 мая президент Асад на встрече со своей командой по противоборству пандемии COVID-19 сказал, что «наша самая сложная внутренняя задача — обеспечение основными товарами, особенно продуктами питания».

С самого начала нападения США-НАТО на Сирию в 2011 году производство пшеницы сократилось в среднем с 4,1 млн. тонн в год всего до 2,2 млн. тонн в 2019 году. Когда-то Сирия была импортером пшеницы, но стала экспортером зерна еще в 1990-е годы.

По данным ООН, в 2019 году Сирия пострадала от острой нехватки продовольствия, и примерно 6,5 миллиона человек считались не обеспеченными продовольствием.

На северные провинций Хасака, Ракка, Алеппо и Дейр-э-Зор — в дополнение к провинции Хамы в центральной Сирии, приходится 96% всего национального производства пшеницы. Используя огонь как оружие войны, в 2019 году было сожжено 85 000 гектаров зерна, и сирийское правительство было вынуждено импортировать 2,7 млн. тонн для покрытия потерь. Уничтожение сирийского сельского хозяйства было военной стратегией, используемой различными врагами Сирии, и привело к массовой миграции жителей деревень через Грецию с использованием катеров турецких контрабандистов в Германию.

Сирийская житница, северо-восточный регион страны, в настоящее время контролируется Курдской автономной администрацией Северной и Восточной Сирии. В 2019 году почти половина внутреннего производства пшеницы в стране была произведена на территории автономной администрации, и ей удалось купить зерно у крестьян по цене ниже, той, которую предлагал Дамаск. Это позволяет предположить, что Дамаску может быть отказано в доступе к текущему урожаю.

9 мая в провинции Эр-Ракка начали собирать пшеницу, и фотографии пожаров быстро распространились по различным социальным сетям. Конкуренция между автономной администрацией и Дамаском означает, что правительство Сирии будет вынуждено импортировать зерно для удовлетворения внутреннего спроса в размере около 4,3 млн. тонн.

Юсеф Касем, генеральный директор Главного управления по закупке зерна, сообщил, что заказано 200 000 тонн пшеницы в России, и в порт Тартус из России пришло судно с 26 000 тонн пшеницы. Он добавил, что пшеница немедленно перемещается из порта на мельницы, и сказал: «В настоящее время идет подготовка к приему пшеницы. В следующем месяце начнется сезон сбора урожая. Было оборудовано 49 центров для облегчения приема пшеницы и оплаты труда фермеров». Он указал при этом, что открытие дороги Алеппо-Дамаск в значительной степени способствовало снижению затрат на транспортировку пшеницы.

Автономная администрация неоднократно вела переговоры с сирийским правительством в Дамаске относительно будущего северо-востока, но разногласия между ними разрешены не были. Ильхам Ахмед, сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации, ведет переговоры с Дамаском, и она также тесно сотрудничает с представителями правительства США в Сирии. По слухам, именно Ильхам Ахмед после того, как она встретилась с лидерами сирийских арабских племен и натолкнулась на определенное сопротивление идее продажи зерна автономной администрации, недавно предложила американской армии выбрать в качестве цели одну конкретную ферму в Хасаке.

Вооруженным крылом автономной администрации являются Сирийские демократические силы*** (СДС) во главе с курдским ополчением YPG, которое сотрудничало с американскими оккупационными силами в борьбе против ИГИЛ****, которая завершилась в 2017 году. Хотя Трамп позволил президенту Турции Эрдогану вторгаться в Сирию, американские военные все еще оказывают поддержку СДС и автономной администрации на многих уровнях. Курды и их союзник США считают пшеницу козырем в текущих переговорах.

«Асаду нужен доступ к зерновым культурам на северо-востоке Сирии, чтобы предотвратить хлебный кризис в районах Западной Сирии, которые он контролирует», — сказал сирийский аналитик Николас Херас. «Пшеница является оружием великой державы на следующем этапе сирийского конфликта», — сказал Херас, добавив, что курды и их союзник в США «располагают значительными запасами этого „пшеничного оружия“. Его можно использовать для оказания давления на (правительство Сирии) и на Россию, чтобы заставить их идти на уступки в дипломатическом процессе, идущем под руководством ООН».

В июне 2019 года автономная администрация запретила поставки пшеницы на территорию, контролируемую сирийским правительством. Три провинции, на которые приходится почти 70 процентов производства пшеницы в стране, находятся в основном в руках СДС. «В этом году (2019) мы не допустим вывоза зерна пшеницы», — сказал Бародо в одном из интервью, которое он дал в городе Камышлы. Тем не менее, реализовать этот план не удалось в результате давления со стороны фермеров, которые требовали иметь возможность продавать свой урожай сирийскому правительству по цене более выгодной, чем та, что платила автономная администрация. Сирийское правительство управляет тремя центрами сбора пшеницы в Хасаке, что дает фермерам возможность продавать зерно или «курдским властям», или сирийскому правительству.

Курды являются меньшинством в Сирии. И даже в северо-восточном регионе они являются меньшинством, несмотря на то, что находятся под внешним «контролем». Некурдское население представляет собой смесь сирийских арабов, сирийских христиан, сирийских армян. Многие из них пострадали при курдской администрации, которая смотрела, как некурды подвергались этнической чистке от рук СДС, теряя свои дома, магазины и фермы.

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До 2011 года Сирия была одним из самых важных сельскохозяйственных источников твердых сортов пшеницы в мире. Италия, известная своими макаронными изделиями, десятилетиями закупала твердую пшеницу в Сирии. Во время игиловской оккупации, ИГ вывозил запасы пшеницы грузовиками в объемах, эквивалентных 8-летним урожаям пшеницы в Сирии. ИГИЛ обратилось к своему надежному деловому партнеру, президенту Турции Эрдогану, и Эрдоган пшеницу у них покупал. Эрдоган продавал украденную сирийскую пшеницу в Европу, и в Италии снова появилась любимая ими сирийская пшеница, которая стала проходить через промышленные машины для производства макарон. Итальянцы ели макароны из украденной сирийской пшеницы. Возможно, у них во рту это оставило горький привкус.

Автор: Стивен Сахиуни — Steven Sahiounie — лауреат журналистских премий.

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Публикуется с разрешения издателя.

Copyright © Steven Sahiounie, Global Research, 2020

* Сирийское арабское информационное агентство — сирийское государственное информационное агентство. Штаб-квартира располагается в Дамаске. Агентство освещает местные сирийские, арабские, а также международные события.

** Синодальный перевод: «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление», Второзаконие 20:19 — Втор 20:19: bible.by/verse/5/20/19/

*** Сирийские демократические силы — военный альянс в Сирии, образованный 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро СДС составляют курдские отряды самообороны. В состав СДС также входят вооружённые отряды сирийской арабской оппозиции, ассирийские и туркменские отряды.

**** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Комментарий:

А) В международной практике ведения вооруженных конфликтов нередко применяется тактика «выжженой земли». Обычно, это — метод ведения войны, при котором отступающие войска осуществляют полное и широкомасштабное уничтожение всех жизненно важных для врага запасов (продовольствия, топлива и т. п. ) и любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения с целью не допустить их использования наступающими противниками.

Термин «выжженная земля» применяется только к боевым действиям, в ходе которых отступающие войска уничтожают объекты, имеющие первостепенное значение для противника.

Но даже такая тактика «выжженной земли» запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года.

Указанная Статья 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года (Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения) гласит ():

1. Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны.

2. Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие, как запасы продуктов питания, производящие продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения, специально с целью не допустить их использование гражданским населением или противной стороной как средств поддержания существования, независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине.

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Б) Будучи особо тяжкими нарушениями положений указанной выше Женевской конвенции и других норм международного гуманитарного права (права вооружённых конфликтов), включая Нюрнбергский и Токийский трибуналы, участником которых был СССР (РФ является правопреемницей СССР), описанные в статье С. Сахиуни действия американских военных в Сирии содержат признаки военных преступлений, не имеющих срока давности.

В) Поскольку в соответствии с конституцией РФ (Глава 4, Статья 80 ()), президент страны определяет основные направления внешней политики, он обязан дать соответствующим компетентным ведомствам указание проверить достоверность имеющихся в распоряжении международных СМИ сведений об уничтожении американскими вооруженными силами запасов продуктов питания, производящих продовольствие сельскохозяйственных районов и посевов.

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Г) В случае подтверждения этих сведений и поскольку ни РФ, ни США не подписали и не ратифицировали договор о создании Международного уголовного суда, в компетенцию которого входят военные преступления, президент РФ обязан дать указание представителю РФ в ООН выступить с инициативой по учреждению Международного трибунала по Сирии (по аналогии с Международным трибуналом по бывшей Югославии и Международным трибуналом по Руанде). Целью Международного трибунала по Сирии должно стать восстановление справедливости в отношении жертв военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида, совершённых во время войны в Сирии, и наказания виновных в этих преступлениях, вплоть до верховного главнокомандующего вооруженными силами США.

Сергей Духанов

P. S. Помимо своих основных целей — восстановления справедливости и наказания виновных в Сирии — предлагаемая мера служила бы косвенным доказательством того, что РФ не имела отношения к выборам Трампа президентом США в 2016 году и не имеет отношения к текущей предвыборной кампании в США.

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