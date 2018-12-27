США используют Ирак, чтобы остаться в Сирии

Объявление президентом Дональдом Трампом о выводе американских военных из Сирии оказалось пшиком, их задачи будут выполнять войска США в соседнем Ираке и не только они

Автор:

Латышев Сергей

Необъявленный визит президента США Дональда Трампа в Ирак — его первая поездка такого рода в горячую точку за время пребывания в Белом доме — внёс полную ясность в то, что США собираются делать в Сирии. Вояж Трампа проходил в условиях максимальной секретности, ибо он прилетел в страну, где ему были не рады. Президент США признался журналистам, что беспокоился за безопасность «института президентства», то есть себя лично и первой леди, которая его сопровождала, когда они прилетели в Ирак на затемнённом самолёте с задраенными иллюминаторами.

Согласно пресс-секретарю Трампа Саре Сандерс, президент отправился в Ирак, чтобы «встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертвы, а также пожелать им счастливого Рождества».

Поездка Трампа состоялась всего через неделю после объявления им о выводе американских войск из соседней Сирии и проходила под знаком этого события, поставившего многих в тупик и особенно напугавшего «союзников» США по фальшивой коалиции по борьбе с запрещённым в России ИГИЛ. Трамп объявил 19 декабря о выводе из Сирии после «победы» над ИГИЛ в течение 60-100 дней свыше двух тысяч американских военных. Вашингтон начал военную операцию против созданного фактически американцами же ИГИЛ в июне 2014 года в Ираке и сентябре того же года в Сирии, допустив при этом чудовищные жертвы среди гражданского населения.

При этом пресс-секретарь Минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания не окончена, и США «продолжат работать со своими партнёрами и союзниками для разгрома ИГИЛ». Своими выступлениями в Ираке Трамп прояснил, как Вашингтон намерен этого добиваться.

«Хитрый план» Трампа