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США использовали Украину в политических целях: Поводом стала провокация с британским эсминцем

24 июня 2021, 22:30  •  133 • Политика
Соединённые Штаты вновь использовали Украину в своих политических целях, а там только порадовались. Поводом стал инцидент в Чёрном море с британским эсминцем, который вошёл в территориальные воды России.
На странице американского посольства в Киеве в Facebook появился комментарий инцидента. Дипломаты заявили, что поддерживают Великобританию как союзника США в противостоянии агрессии России на Украине.
"Мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, которые распространяются на её территориальные воды. Крым – это Украина", - сказано в сообщении.
Цитату быстро расхватали украинские новостные сайты, в том числе и Gordon.ua. Под сообщением подан контекст, где говорится и об "оккупированном Крыме", и о "враждебных предупреждениях" со стороны русских катеров береговой охраны.
Напомним, 23 июня в 11:52 британский эсминец Defender пересёк границу России и на три километра вошёл в территориальное море у мыса Фиолент. Он был предупреждён о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал. В 12:06 и 12:08 русский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 русский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца. В 12:23 Defender покинул воды России.

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