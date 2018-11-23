США использовали трагедию с Ил-20, чтобы намекнуть на «вероятность повторения ошибки» в САР

В США заявили о том, что поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 сирийским военным может привести к определенным последствиям. В качестве примера привели трагедию с Ил-20, чтобы намекнуть на «вероятность повторения ошибки» в Сирии.

Об этом говорит спец п редставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Он предложил вспомнить трагедию, во время которой погибли 15 человек.

« Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем, - заявил он. - Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность».

Т акое провокационное заявление выглядит так, будто американская сторона намеренно использует трагедию с Ил-20, чтобы рассказать о «рисках» ЗРК-300, поставки, которых, как они неоднократно подчеркивали ранее, им невыгодны.