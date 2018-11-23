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США использовали трагедию с Ил-20, чтобы намекнуть на «вероятность повторения ошибки» в САР

23 ноября 2018, 13:39  •  21 • Политика
В США заявили о том, что поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 сирийским военным может привести к определенным последствиям. В качестве примера привели трагедию с Ил-20, чтобы намекнуть на «вероятность повторения ошибки» в Сирии.
Об этом говорит спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Он предложил вспомнить трагедию, во время которой погибли 15 человек.
«Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем, - заявил он. - Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность».
Такое провокационное заявление выглядит так, будто американская сторона намеренно использует трагедию с Ил-20, чтобы рассказать о «рисках» ЗРК-300, поставки, которых, как они неоднократно подчеркивали ранее, им невыгодны.
Российский Ил-20 был сбит 17 сентября. Под удар его цинично подставили израильские F-16. Погибли 15 военнослужащих.

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