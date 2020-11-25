США исподтишка оставили для Москвы "ракетное" послание возле Крыма

Очередное провокационное военное представление устроили американские военные вблизи российских границ. На этот раз они рискнули пощекотать нервы крымским защитникам. В Forbes сообщили о том, что армия США выполнила неподалёку от Крыма очередную миссию.

В частности, речь идёт о мобильной переброске двух боевых машин реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS с базы в Германии на территорию Румынии. Уже здесь было выпущено несколько ракет, а после группа спешно вернулась обратно в Германию. На всё про всё ушло несколько часов.

Автор публикации считает подобную однодневную миссию, которую американцы провернули фактически исподтишка в минувший четверг, "посланием для Москвы": "Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь" и хочет, чтобы в России об этом знали.

В статье также отмечается, что организовать подобную мобильную "ракетную" миссию возможно "практически везде, где есть ближайший аэродром". Учитывая относительно небольшое расстояние от Румынии до Крыма в несколько сотен километров (больше 400), журналист считает запущенные с территории европейского государства ракеты "серьёзной и непредсказуемой угрозой для российских войск в регионе".

"Высокая скорость этих воздушных развёртываний помогает затруднить контрбатарейный огонь противника", - высказывает свою точку зрения автор статьи, отмечая, что "трудно попасть в ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с вашими войсками".