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США исподтишка оставили для Москвы "ракетное" послание возле Крыма

25 ноября 2020, 22:45  •  92 • В мире
Forbes сообщает о недавней провокационной миссии армии США, которую провернули исподтишка за несколько часов возле Крыма. По данным СМИ, американские военные перебросили сюда две ракетные установки, выпустили несколько ракет, а после снова вернулись на базу в Германию. Автор публикации считает случившееся "посланием для Москвы".
Очередное провокационное военное представление устроили американские военные вблизи российских границ. На этот раз они рискнули пощекотать нервы крымским защитникам. В Forbes сообщили о том, что армия США выполнила неподалёку от Крыма очередную миссию.
В частности, речь идёт о мобильной переброске двух боевых машин реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS с базы в Германии на территорию Румынии. Уже здесь было выпущено несколько ракет, а после группа спешно вернулась обратно в Германию. На всё про всё ушло несколько часов.
Автор публикации считает подобную однодневную миссию, которую американцы провернули фактически исподтишка в минувший четверг, "посланием для Москвы": "Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь" и хочет, чтобы в России об этом знали.
В статье также отмечается, что организовать подобную мобильную "ракетную" миссию возможно "практически везде, где есть ближайший аэродром". Учитывая относительно небольшое расстояние от Румынии до Крыма в несколько сотен километров (больше 400), журналист считает запущенные с территории европейского государства ракеты "серьёзной и непредсказуемой угрозой для российских войск в регионе".
"Высокая скорость этих воздушных развёртываний помогает затруднить контрбатарейный огонь противника", - высказывает свою точку зрения автор статьи, отмечая, что "трудно попасть в ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с вашими войсками".

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