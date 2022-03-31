Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Главная / Политика

США исключили Ozon Bank из санкционного списка

31 марта 2022, 20:25  •  95 • Политика
США приняли решение исключить Ozon Bank из санкционного списка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба американского Минфина.
Ведомство отметило, что ООО Ozon Bank (банк, принадлежащий компании Ozon) исключается из списка граждан особых категорий и запрещённых лиц ("Список SDN"). Причина исключения проста - Ozon Bank разорвал свои связи с попавшим под санкции Совкомбанком.
Ozon - один из крупнейших интернет-магазинов в России, который существует на рынке с 1998 года.
США и Евросоюз обрушились на Россию с санкциями после начала спецоперации на Украине. Самый тяжёлый удар пришёлся по банковскому сектору, авиационной отрасли и добывающей промышленности. В частности, Запад заморозил активы ряда русских банков и отключил их от международной банковской системы SWIFT. Кроме того, платёжные системы Visa и Mastercard заявили, что приостанавливают деятельность в России. Это значит, что владельцы таких карт смогут осуществлять покупки в России, но не смогут за её пределами. Кроме того, им будут недоступны иностранные сервисы, работающие в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


95
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 12:50
Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"
31 марта 2022, 15:10
Что будет с Украиной? Мнение военного эксперта: "Есть два варианта"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 23:10
Что происходит в Изюме?
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
26 марта 2022, 15:00
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.