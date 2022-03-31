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США исключили Ozon Bank из санкционного списка
31 марта 2022, 20:25 • 95 • Политика
США приняли решение исключить Ozon Bank из санкционного списка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба американского Минфина.
Ведомство отметило, что ООО Ozon Bank (банк, принадлежащий компании Ozon) исключается из списка граждан особых категорий и запрещённых лиц ("Список SDN"). Причина исключения проста - Ozon Bank разорвал свои связи с попавшим под санкции Совкомбанком.
Ozon - один из крупнейших интернет-магазинов в России, который существует на рынке с 1998 года.
США и Евросоюз обрушились на Россию с санкциями после начала спецоперации на Украине. Самый тяжёлый удар пришёлся по банковскому сектору, авиационной отрасли и добывающей промышленности. В частности, Запад заморозил активы ряда русских банков и отключил их от международной банковской системы SWIFT. Кроме того, платёжные системы Visa и Mastercard заявили, что приостанавливают деятельность в России. Это значит, что владельцы таких карт смогут осуществлять покупки в России, но не смогут за её пределами. Кроме того, им будут недоступны иностранные сервисы, работающие в России.
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