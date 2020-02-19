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США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать

19 февраля 2020, 02:09  •  71 • Политика
Согласно данным Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в районе крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 установок "Бук" не было вообще. Несмотря на то что, как говорят эксперты, США пытались найти выгоду в деле MH17, Россию "добить не смогли". А версия с "Буком" теперь явно подлежит ликвидации.
Напомним, в документе, опубликованном платформой для независимых журналистов Bonanza Media в понедельник, 17 февраля, сообщалась новая информация. Ранее эти данные Служба военной разведки и безопасности Нидерландов направила в прокуратуру страны.
Получается, что потерпевший крушение МН17 находился во время полёта вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Ни одного "Бука" поблизости"

Как отметил в беседе с ТАСС один из основателей платформы Bonanza Media голландский журналист Макс ван дер Верфф, самое важное в этом документе то, что ещё во время конфликта голландская сторона имела информацию о том, где расположены все комплексы "Бук" в районе катастрофы пассажирского лайнера.
"Эту информацию мы не видели ранее. И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17", - отметил журналист.
В общей сложности на независимой платформе было опубликовано четыре документа, все они связаны с крушением малайзийского пассажирского самолёта. Помимо доклада голландской разведки, на сайте появилась стенографическая запись опроса нидерландскими полицейскими неизвестного свидетеля, который заявил о том, что в районе крушения МН17 всего за несколько минут до катастрофы он видел два украинских истребителя. Вскоре после этого прогремел взрыв и появился чёрный столб дыма, а свидетель также увидел падающий самолёт.

MH17 был уничтожен с воздуха… украинским самолётом?

Эту информацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, озвученные данные, прежде всего, выводят Россию "из-под удара". Если в районе крушения авиалайнера не было "Буков", значит, самолёт сбили не с земли, а как-то по-другому.
"А теперь мы говорим: а куда там делся самолёт-истребитель капитана Волошина, а там, оказывается, ещё и другой, чего голландцы не отрицают. Это что ж получается, а? А теперь получается, что самолёт был сбит с воздуха", - отметил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
По сути, заявление подтверждает, что MH17 уничтожил украинский военный самолёт, указывает эксперт. В этой связи военный эксперт с нетерпением ожидает, как комиссия по расследованию будет теперь всё это объяснять.
"Я с нетерпением жду сейчас заявления комиссии, которая должна опровергнуть эти данные своей военной разведки. Что же это за военная разведка, которая будет… легко так может опровергаться. В общем, начались политические игры. Но если это подтвердится - это радикально ломает антироссийскую версию и подвигает следствие к тому, что самолёт был сбит, скорее всего, тем самым капитаном Волошиным, которого уже нет на этом свете", - подчеркнул Виктор Баранец.

"Ложь о вине России рассыпается на глазах"

В разговоре с Царьградом пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот заявил, что версия Украины и Нидерландов о том, что в крушении малайзийского "Боинга" якобы виновата Россия, разваливается. И то, как поступят западные страны дальше, тревожит.
"Единственное, за что я переживаю в этой ситуации, что наши западные партнёры, совместно с их прихвостнями на Украине, подхрюкивающими, могут придумать какую-то более жуткую трагедию, которая могла бы в информационном пространстве перекрыть это событие, перекрыть трагедию MH17. Они вполне на это способны. Я, например, считаю, оговорюсь, я частное лицо, я не вёл расследования, но, учитывая те факторы, в которых находился этот процесс, самыми главными выгодоприобретателями от трагедии с MH17 были именно Украина и её американские партнёры. Чтобы остановить наступление, чтобы трагедией погасить нарастающие протесты", - выразил свою точку зрения Кот.
Он признал, что "у них это получилось", но теперь ложь о вине России рассыпается на глазах и нужно что-то новое придумывать.
"В конце концов, нынешние украинские власти не погрязли по самые уши, как предыдущие, во всей этой лжи и в этих провокациях. То есть они имеют уникальную возможность как раз не брать на себя карму этих мерзавцев, а очиститься от неё. Тем самым очистить Украину и украинский народ ответственностью за эту гнусность. Способны ли они на это? Очень сильно сомневаюсь", - сказал Кот.
Он назвал Зеленского слабаком и трусом, поскольку украинский президент пошёл на поводу у американских партнёров и Порошенко. Что касается суда 9 марта, то Кот отметил, что Россия к нему готовится.
"Я убеждён, что те, кто будет открытое заседание проводить, они будут пытаться, естественно, фальсифицировать и замолчать факты. Я убеждён, что наши с вами сторонники подготовятся тоже к этому и будут задавать острые вопросы, на которые явно нет ответов у нынешних расследователей так называемых. Поэтому это будет просто очередная попытка всё это замылить, заболтать. Наша с вами задача - не дать этого сделать. Чтобы звучали вопросы чёткие, ясные, имеющие отношение к справедливости, к правде, к реальному расследованию. И если на них будут пытаться, петляя, отвечать, а вернее, не отвечать, значит, можно будет сделать выводы, что ответчики тоже соучастники этого преступления", - резюмировал Кот.

"Нам ни горячо ни холодно"

Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил в беседе с Царьградом, что в этой истории заинтересованные стороны "попытаются вывести из-под удара именно украинскую сторону". А что касается так называемого расследования, то тут нам "ни горячо ни холодно".
"Даже официально - нам ни горячо ни холодно от того, было расследование или не было расследования. По факту, как бы ни называть те процессы, которые там были, они к расследованию не имеют отношения. Это некая имитация какой-то деятельности. Какое расследование, если не было … проведено. Чёрные ящики где? Чёрные ящики дайте послушать для начала", - заявляет он.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.

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