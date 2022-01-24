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США ищут ядерное оружие России у границы с Украиной: Американцев сдали британцы

24 января 2022, 23:25  •  79 • Политика
США с помощью самолетов-разведчиков над Украиной ищут тактическое ядерное оружие России. Об этом сообщила Daily Mail.
Самолеты-разведчики США проводили полеты у границы Украины и России для посика доказательств "размещения Путиным тактического ядерного оружия".
Об этом говорится в статье британской Daily Mail, которая ссылается на американское издание The New York Times. Источник информации об этом не указан.
Сообщается, что полеты самолетов-радиоразведки RC-135 Rivet Joint идут с конца декабря. В статье говорится, что Байден заинтересован в данных самолетов-шпионов, чтобы получить доказательства размещения вооружения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД о смене власти на Украине.

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