США ищут ядерное оружие России у границы с Украиной: Американцев сдали британцы

США с помощью самолетов-разведчиков над Украиной ищут тактическое ядерное оружие России. Об этом сообщила Daily Mail.

Самолеты-разведчики США проводили полеты у границы Украины и России для посика доказательств "размещения Путиным тактического ядерного оружия".

Об этом говорится в статье британской Daily Mail, которая ссылается на американское издание The New York Times. Источник информации об этом не указан.

Сообщается, что полеты самолетов-радиоразведки RC-135 Rivet Joint идут с конца декабря. В статье говорится, что Байден заинтересован в данных самолетов-шпионов, чтобы получить доказательства размещения вооружения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД о смене власти на Украине.